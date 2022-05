Harcèlement, précarité, crises d'angoisse : la fédération nationale des étudiants infirmiers sonne l'alerte

Les résultats sont "ahurissants" selon la fédération nationale des étudiants infirmiers (Fnesi). Les résultats de leur enquête, publiée ce mercredi, pointent que la santé physique et mentale des étudiants en soins infirmiers s'est "dégradée" ces dernières années. Elle pointe aussi une précarité "chronique" et un harcèlement "quotidien". Comme en 2017, la Fnesi a sondé les quelque 100.000 élèves infirmiers sur leur "bien-être" global. Plus de 15.000 y ont répondu.

Somnifères, médicaments antidouleur...

Plus d'un quart (28%) déclarent ainsi prendre des somnifères, un chiffre en hausse de plus de 20 points en cinq ans. Plus d'un tiers (37%) consomment des médicaments antidouleur "plusieurs fois par semaine" ou "tous les jours", soit à peu près autant que ceux (42%) qui souffrent de douleurs musculo-squelettiques "souvent" ou "tout le temps". Comme les corps, les esprits sont meurtris. Près des deux tiers (61%) estiment que "leur santé mentale s'est dégradée depuis le début de leur formation", soit neuf points de plus qu'en 2017. Les principaux symptômes de cette "nette aggravation" enregistrent tous une hausse au moins équivalente : crises d'angoisse (48%), dépressions (28%), idées suicidaires (16%).

Pour ne rien arranger, leur précarité devient chronique et la majorité (58%) "doivent travailler à côté" de leurs 35 heures hebdomadaires de cours ou de stage. Près d'un tiers (29%) ont même été contraints de "faire un choix dans leurs dépenses", notamment au détriment de l'alimentation ou des protections menstruelles. Les futurs soignants, souvent des jeunes femmes de 18 à 25 ans, subissent des discriminations (26%) liées à l'âge, au physique ou aux origines, et du harcèlement (31%), par d'autres soignants dans la plupart des cas. Une sur six rapporte même avoir subi des violences sexuelles, plutôt de la part de patients. La formation la plus demandée par les futurs bacheliers sur Parcoursup ressemble à "une spirale infernale", conclut la Fnesi. Pour sa présidente, Mathilde Padilla, "cette alerte doit servir à une réelle prise de conscience des institutions encadrantes".