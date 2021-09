TÉMOIGNAGE - Harcèlement scolaire : 700.000 adolescents victimes chaque année

En France, on estime que plus de 700.000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire, entre insultes, moqueries et coups. Si au collège le harcèlement est frontal, au lycée il tourne au cyberharcèlement sur les réseaux sociaux.

Anaïs est élève en 5e à Quimper et depuis deux ans, elle est victime de harcèlement dans son établissement scolaire. Des insultes, des coups, des humiliations gratuites, que la jeune fille n'arrive plus à supporter. Comme elle, 700.000 adolescents se disent victimes de harcèlement scolaire. Mais à l'école, beaucoup de victimes n'osent pas en parler à la direction de peur des représailles de leur bourreau, ou de passer pour une "balance".

Si au collège le harcèlement est frontal, au lycée il tourne au cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Un harcèlement scolaire de plus en plus invisible que les responsables d'établissement ont du mal à sanctionner. Pour en parler, une table ronde est organisée ce jeudi 16 septembre à 18h aux Capucins à Brest, avec le député Didier Le Gac et Julien Trottier, principal du collège Saint-Pol-Roux à Brest. Julien Trottier était l'invité de la matinale de France Bleu Breizh Izel pour parler du harcèlement scolaire.

Pour les témoins ou victimes de harcèlement scolaire il existe le 3020, un numéro d'écoute et de prise en charge. Et pour les parents, il existe des applications pour limiter l'usage des réseaux sociaux.