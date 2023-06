Harcèlement scolaire : à Châteauroux, des initiatives et des difficultés

"Des moyens supplémentaires" dans la lutte contre le harcèlement scolaire. . C'est la promesse faites mardi 6 juin par le ministre de l'éducation nationale Pap Ndiaye , moins d'un mois après le suicide de la jeune adolescente Lindsay dans le pas de calais, le 12 mai dernier.

Le ministre de l'éducation veut étendre le programme "pHAREe" aux lycées. Programme généralisé dans les collèges depuis la rentrée 2022. Il promet un référent sur ce sujet "dans chaque établissement".

"Ça ne me fait plus rire... ça blesse"

Dans certains collège de Châteauroux, des adolescents ont pu être témoins de harcèlement scolaire. Une jeune fille se souvient : "Au lycée, ma sœur a été harcelé pendant trois ans, dès qu'elle arrivait quelques part, les autres autour disaient des insultes comme "tiens voila la pute", on se moquait d'elle à cause de son poids". Un autre collégien raconte, "On se moquait d'un garçon dans ma classe car il était roux et qu'il avait des gouts différents des autres. Il a fini par quitter le collège".

Certains sont plus directement touché, encore aujourd'hui. Une adolescente témoigne "Quand je marche dans la cour, on m’appelle la naine, tout le temps. Ils disent que c'est pour rire, mais moi ça ne me fait plus rire, ça blesse".

Un manque de moyens et de personnel

Au collège Beaulieu, cela fait une dizaine d'année que la dispositif de "médiations par les pairs" a été mise en place. l'idée est de former les collégiens a devenir les médiateurs d'un cas de harcèlement. De plus, l'école organise régulièrement dans le cadre du parcours citoyen, des journées de sensibilisation contre les discriminations. "La dernière en date était contre les discriminations LGBTQIA+" affirme Sébastien Rosevègue, Principal Adjoint du collège.

Il reconnait que la plus grande difficulté c'est d'en parler, de faire en sorte que les adolescents se livrent. David Navarro, professeur dans ce collège abonde en ce sens. "C'est très difficile aussi quand c'est en dehors du cadre scolaire, sur les réseaux sociaux par exemple". Pour lui, il faudrait plus de psychologues, plus de moyens humains dans les établissements.