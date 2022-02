Harcèlement scolaire : à La Croixille les parents de Luca se battent depuis six ans pour le protéger

Près de 700.000 élèves sont concernés par le harcèlement scolaire chaque année en France, et les parents sont aussi des victimes collatérales. En Mayenne, à La Croixille, Géraldine et Sébastien sont au chevet de leur adolescent harcelé depuis 2015.

Comment lutter contre le harcèlement à l'école ? Pour cette année 2021-2022, le ministère de l'Éducation nationale axe ses actions de préventions sur le harcèlement en ligne. Il incite à nommer également des "ambassadeurs" dans les collèges et les lycées pour détecter plus rapidement les victimes. Éloignés des cours de récréation, les parents sont aussi des victimes indirectes du harcèlement de leur enfant. En Mayenne par exemple, à La Croixille, Géraldine et son mari tentent d'aider leur adolescent de 14, harcelé depuis 2015.

Au départ ce sont des insultes, des moqueries, mais elles deviennent quotidiennes. Géraldine, sa maman, observe alors un changement de comportement chez son enfant. "Luca, c'est quelqu'un qui aime être dehors, qui aime vivre la vie à 200%. Et au fur et à mesure des semaines, il se renfermait. Il n'avait plus envie d'être avec nous. Il ne partageait plus rien" raconte-t-elle. Le garçon finit alors par se confier à son parrain.

La moto comme thérapie

Le problème est détecté, l'inquiétude des parents demeure et la violence franchit un nouveau cap lorsque Luca arrive en CE2. "Un jour, il s'est retrouvé enfermé dans les toilettes. Trois élèves de son âge l'ont tabassé. Il a pris de multiples coups" poursuit Géraldine. À cause de ses traumatismes, Luca a développé une dyslexie. C'est un bon élève mais il n'aime pas le collège. Son havre de paix, c'est la moto de vitesse. Il en fait avec son père. "Dès qu'on peut, on va rouler. Et quand il roule, il est inarrêtable. C'est son échappatoire, c'est sa liberté. Il s'évade et s'en sort grâce à sa volonté d'évacuer le stress de l'école" déclare son papa. De l'adrénaline positive, loin du tracas de la cour de récré.

Luca a créé son association (Team-Luca07). L'adolescent rêve de devenir pilote professionnel. En mars, il participera au championnat 125 Promosport et souhaite attirer de nouveaux sponsors.