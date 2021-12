Harcèlement scolaire : "Ça doit être inscrit dans le Code pénal", défend Erwan Balanant, rapporteur du texte

Stop au harcèlement scolaire : les députés se penchent ce mercredi après-midi à l'Assemblée nationale, sur une proposition de loi défendue par le député du Finistère, Erwan Balanant. Invité de France Bleu Breizh Izel ce mercredi, l'élu breton souhaite que le harcèlement scolaire soit inscrit dans le Code pénal. "Les dispositifs actuels ne sont pas suffisants, je l'avais constaté déjà lors de mon rapport commandé par Edouard Philippe en 2019. Il y a trois axes essentiels : accompagnement, protection, et prévention, face au harcèlement scolaire. Ce texte n'est pas une réponse absolue, mais le succès viendra du fait d'avoir une vision des trois."

Pour l'élu MoDem, il est nécessaire que le mot de harcèlement scolaire soit enfin inscrit dans la loi. "Quand on arrive à des sanctions pénales, c'est le constat d'un échec de l'institution", explique-t-il. "Il faut inscrire un interdit, le mot de harcèlement scolaire n'existe pas aujourd'hui en temps que tel et ce n'est donc pas lisible, pas complètement efficace."

Aujourd'hui, selon lui, le constat est clair. "Un jeune salarié en entreprise est aujourd'hui plus protégé qu'un élève dans un lycée. Il faut définir un interdit. Et à côté, il faut un volet sur la prévention essentielle dans la question du harcèlement scolaire." Dans son texte, le harcèlement scolaire sera punissable de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. La mesure sera durcie si l'ITT (incapacité temporaire ou totale de travail) excède huit jours. Le député breton souhaite une formation obligatoire et continue des enseignants. L'élu espère que la proposition de loi sera adoptée en février, avant l'élection présidentielle.