Comment contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux de nos adolescents ? On en parle ce jeudi matin sur France Bleu Provence au 04.42.38.08.08. Devant le lycée Saint-Exupéry à Marseille, des lycéens reconnaissent passer des heures sur les réseaux, avec parfois des cas de harcèlement.

Harcèlement scolaire : "On sait ce qu'il se passe mais on ne fait rien" témoignent des lycéens marseillais

Les réseaux sociaux envahissent leur quotidien. Alors que l'actualité est marquée par la mort de la jeune Alisha, 14 ans, dans le Val d'Oise, France Bleu Provence est allé à la rencontre de lycéens de Marseille, pour évoquer avec eux leurs rapports aux réseaux sociaux.

Devant le Lycée Saint-Exupéry (15e), les témoignages de ces jeunes sont éloquents : Nayem concède qu'il peut passer une journée entière sur les réseaux sociaux : Snapshat, Tik Tok ou Instagram. Myriam, élève de 1re, concède qu'elle reste jusqu'à cinq heures par jour sur son téléphone portable.

"Tik Tok c'est un cercle vicieux, à chaque fois que tu rentres, tu ne peux plus en sortir." - un lycéen de terminale

Le harcèlement ? Oui, il existe, reconnaissent des adolescentes. Elles s'appellent toutes deux Inès, la première reconnaît qu'elle est trop souvent sur les réseaux sociaux, mais qu'elle a du mal à se refréner. "On surveille ce qu'on met, on fait attention quand même", affirme-t-elle. Sa copine évoque ces moqueries qui peuvent tourner au harcèlement : "c'est souvent des méchancetés gratuites", c'est de "l'acharnement (...) quand ça commence ça ne s'arrête plus".

"On est accros aux réseaux !" - Inès, élève de 1re

Dans la discussion, Inès confie un drame vécu au collège. Une camarade de classe s'est suicidée "parce que son ex-petit ami à publié des photos intimes d'elle, elle ne l'a pas supporté, et nous, on n'a rien vu venir".

Dans le val d'Oise, la jeune Alisha a aussi été victime de photos intimes dévoilées à son insu, sur les réseaux sociaux.

