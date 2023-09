Harcèlement scolaire : des parents de Cassis portent plainte contre TikTok après le suicide de leur fille

C'est une première en France. Les parents de Marie, 15 ans, qui s'est suicidée en septembre 2021 à Cassis, ont porté plainte le 8 septembre contre le réseau social TikTok. Cette plainte a été déposée au parquet de Toulon le 8 septembre contre le réseau social chinois pour "provocation au suicide", "non-assistance à personne en péril" et "propagande ou publicité des moyens de se donner la mort", révèle franceinfo ce lundi.

L'algorithme de Tiktok mis en cause

Le 16 septembre 2021 à Cassis, Marie est retrouvée morte par ses parents, pendue dans sa chambre. Comme beaucoup d'adolescents, Marie utilisait souvent TikTok. Quelques semaines avant de mettre fin à ses jours, elle publie une vidéo pour évoquer son mal-être, son ras-le bol d'être harcelée pour son poids. La publication va automatiquement engendrer, sur son compte, l'arrivée d'autres vidéos sur le même thème.

L'adolecente "a reçu en masse des vidéos" selon l'avocate de la famille

"TikTok a évidemment sa part de responsabilité dans le passage à l'acte", affirme à franceinfo Laure Boutron-Marmion, l'avocate des parents de Marie. "Les plateformes, les réseaux sociaux, jouent un rôle face à un adolescent qui est déjà en extrême fragilité psychologique du fait du harcèlement qu'il subit."

L'avocate dénonce l'algorithme de TikTok, "un algorithme extrêmement puissant". Elle souligne qu'il est "incontestable que Marie était mal et qu'elle l'a exprimé très expressément". Selon Laure Boutron-Marmion, "par l'algorithme", l'adolescente "a reçu en masse ces vidéos qui sont sur le même thème et qui ne peuvent que conduire à être encore plus mal".

La plainte des parents va être analysée par le parquet de Toulon

Depuis le suicide de Marie, une enquête est ouverte sur les faits de harcèlement scolaire dénoncés. Le parquet de Toulon précise que la plainte de ses parents contre TikTok mérite une analyse approfondie.

L'an dernier au Royaume-Uni, après le suicide de Molly, une adolescente de 14 ans, une décision de justice a clairement mis en cause pour la première fois les algorithmes des réseaux sociaux dans le passage à l'acte de cette jeune fille. Molly s'est suicidée en 2017. Pour ses parents, les contenus qu'elle avait consultés sur les réseaux sociaux y sont pour quelque chose. La jeune fille avait notamment reçu par mail des recommandations de Pinterest lui suggérant d'aller lire "10 posts sur la dépression que tu pourrais aimer". La justice britannique a donné raison aux parents de l'adolescente le 30 septembre 2022.