Harcèlement scolaire : dix ans après s'être immolé, Jonathan Destin intervient auprès de collégiens à Laval

En 2011, Jonathan Destin s'est immolé par le feu parce qu'il ne supportait plus les insultes, les coups et le racket à l'école et au collège. Dix ans après, il fait de la prévention au harcèlement scolaire dans les établissements. Vendredi 1e octobre 2021, il est intervenu à Laval, en Mayenne.

Jonathan Destin a été victime de harcèlement scolaire durant six ans, au collège et au lycée. En 2011 à l'âge de 16 ans, à bout, il a fini par s'immoler par le feu. Dix ans après, en 2021, il intervient dans les établissements scolaires pour témoigner, et sensibiliser les jeunes. Ce vendredi 1e octobre 2021, Jonathan a rencontré des élèves de troisième et de quatrième, au collège Fernand Puech, à Laval en Mayenne.

Se livrer lui demande du courage, mais cela lui "fait du bien"

Durant une heure, devant une vingtaine d'élèves de quatrième ce vendredi, il a offert un témoignage concret aux jeunes. Pour lui, même dix ans après, ce n'est pas évident de s'adresser ainsi à eux : "en rentrant dans un milieu scolaire, j'ai toujours une boule au ventre. Mais c'est du bon stress, je me dis que je peux aider... Même une seule personne dans l'établissement !"

"Cela me fait du bien de me rendre utile, de pouvoir intervenir" : Jonathan

Cela lui fait plaisir dit-il, de se rendre utile, "cela me fait du bien, cela me fait avancer psychologiquement." Selon le jeune-homme, il faut parler au maximum du harcèlement scolaire : "plus il y aura de monde qui entendra ce message, plus cela avancera et plus le harcèlement cessera. Cela a évolué depuis dix ans. Il y encore du chemin à faire, mais on en parle, et le personnel est formé."

Jonathan garde encore de nombreuses traces de son immolation, ce qu'il appelle "une grosse bêtise" © Radio France - Sophie Allemand

Des jeunes touchés, et pleins de questionnements après ce témoignage

Devant la classe, Jonathan commence par expliquer l'enfer qu'il a vécu pendant près de six ans, jusqu'à son geste. Il définit ainsi le harcèlement scolaire : les réactions de la personne visée, l'effet de groupe, la répétition, mais aussi la gradation des violences.

Brigitte Souetre, la principale du collège, et Isabelle Eymon, professeure de lettres classiques, ainsi que l'infirmière de l'établissement l'accompagnent. L'objectif est aussi de fixer un cadre aux élèves, de leur montrer qu'il existe des leviers d'action. "On fait très attention. Et l'on a tout un protocole pour assurer votre sécurité vis-à-vis du harcèlement," souligne la principale.

"En fait vous n'aviez aucun ami pour vous aider?", demande un élève

Lors des questions, beaucoup se demandent pourquoi Jonathan n'a jamais parlé. Le jeune-homme leur décrit alors les sentiments de honte et de culpabilité ressentis lors des brimades. "J'avais peur des représailles. Aujourd'hui, mon plus grand regret est de ne pas en avoir parlé. il faut tout de suite réagir, et ne pas laissé faire," conclut-il.

"On a appris que le harcèlement scolaire pouvait aller loin, et qu'il faut tout de suite en parler à un adulte" : les réactions des élèves

Selon Jonathan, en dix ans, la gestion du harcèlement à l'école s'est améliorée. Depuis 2013 par exemple, le harcèlement scolaire est puni par la loi : un auteur âgé de plus de 13 ans risque des peines de prison, et des amendes.

L'intervention de Jonathan Destin était organisée par le collège Fernand Puech de Laval, en lien avec l'association Marcelement, et l'Udaf de Mayenne (l'union départementale des associations familiales). Après la Mayenne, Jonathan Destin poursuivra sa route dans des écoles en Bretagne.

