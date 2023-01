Harcèlement scolaire : "Il faut aller plus loin dans la prévention"

Lucas, 13 ans, s'est suicidé début janvier dans les Vosges. Cet élève de 4e était harcelé au collège à cause de son homosexualité. Pourtant son établissement adhérait au dispositif Phare de prévention. "Il faut aller encore plus loin et notamment la prévention", martèle le député MoDem du Finistère Erwan Balanant qui a donné son nom à la loi instaurant un délit de harcèlement scolaire.

"Mettre le paquet sur la prévention et l'accompagnement"

"Il y a la création du délit dans ce texte mais il faut mettre le paquet sur la prévention et l'accompagnement, estime le député sur France Bleu Breizh Izel ce lundi. Surtout, il faut une prise de conscience générale de la société. Il faut prendre conscience que ce n'est pas anodin, ce ne sont pas des chamailleries entre gamins, ça peut aller jusqu'au suicide avec des conséquences pour l'ensemble d'une classe et d'une école."

"La loi a un an, avec une effectivité qui date de la rentrée. Voter des lois c'est une étape, on a l'appareil juridique nécessaire, maintenant il va falloir massifier les moyens dans toutes les écoles de notre pays. Il faut que tous les enfants de la République aient confiance en l'école car sinon ces enfants n'auront plus confiance dans la société", souligne l'élu MoDem.

Un million d'élèves harcelés

Pour Erwan Balanant, le suicide de Lucas, le fait qu'il ait été harcelé, ce "n'est pas un cas isolé. Tous les enfants ne vont pas jusqu'à commettre l'irréparable comme Lucas mais il y en a un certain nombre. Le harcèlement scolaire touche environ un million d'élèves. C'est un drame car ça laisse souvent des traces irrémédiables. Ça a des conséquences sur le niveau scolaire et sur un certain nombre de choses. Il y a eu un prise de conscience depuis 10 ans qui a permis la mise en place d'un certain nombre de politiques publiques. Et le texte de loi voté l'année dernière pérennise et amplifie cela. Mais il y a les réseaux sociaux qui amplifient le phénomène."

