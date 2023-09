Harcèlement scolaire : les chiffres confrontés au réel

Le ministre de l'Education nationale a reconnu ce lundi 18 septembre l'"échec" de l'institution en matière de lutte contre le harcèlement scolaire. Gabriel Attal a convoqué les recteurs pour leur demander un "électrochoc". Un séminaire va se tenir dans l'île à la fin du premier trimestre pour recadrer les mesures, mais sur le terrain, c'est l**'incertitude** .

Selon le rectorat, 4.3% des élèves insulaires sont harcelés sur leur lieu de vie scolaire, soit deux fois moins que la moyenne nationale (9.9%). Par ailleurs, le programme Phare a été mis en place dans certains établissements afin de lutter contre le phénomène.

Des élèves "ambassadeurs"

Selon Anne Malka-Puccini, proviseure du lycée Giocante de Casabianda à Bastia, il se décline dans un triptyque "prévention, information, traitement" et réunit les différents acteurs de la communauté éducative mais également dix élèves "ambassadeurs". Des outils parfois "efficaces" pour le harcèlement classique, mais qui méritent d'être renforcés notamment en matière de lutte contre le cyberharcèlement.

Le cas de Jean-Toussaint Santoni, 15 ans, a mis en lumière les conséquences tragiques du harcèlement en milieu scolaire dans l'île. L'adolescent de 15 ans élève au lycée agricole de Sartène s'est suicidé le 22 décembre 2017. Une instruction est toujours en cours.

Comment libérer la parole

Sa mère Nathalie Santoni a depuis fondé une association éponyme et se rend dans les établissements pour sensibiliser les élèves sur cette question. Selon elle les chiffres avancés par le rectorat ne correspondent pas à la réalité et sont bien plus élevés. Elle milite pour libérer la parole dans les salles de classe et faire notamment prendre conscience aux enfants, aux collégiens et lycéens que les mots peuvent blesser.

Enfin, être harcelé à l'école marque à vie, comme le raconte Laura, 32 ans, victime il y a 20 ans de ses camarades alors qu'elle était élève au collège Giraud. Durant sa scolarité, elle a tu le calvaire vécu en classe à ses parents et n'a pas trouvé secours auprès de la communauté enseignante.

Pour aider les victimes de harcèlement, un numéro vert a été mis en place : le 0800 730 853

L'association Jean-Toussaint est quant à elle joignable via le site www.association-jean-toussaint.com

