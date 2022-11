Harcèlement scolaire : les collégiens de Blanquefort rappent pour libérer la parole

C'est ce jeudi la journée nationale de lutte contre le harcèlement . Un problématique bien connue au collège Dupaty de Blanquefort : les élèves ont travaillé toute l'année dernière en atelier rap sur le sujet. Ils ont écrit un rap et même, à la fin de l'année, créé de toute pièce un clip qui va être diffusé aujourd'hui dans toutes les classes de leur collège.

Dans le clip réalisé en juin dernier, plusieurs saynètes autour du harcèlement scolaire, venues directement du vécu des élèves.

Il y a toute une partie réflexion qui leur fait poser les bonnes questions

Cette année les élèves parlent de la jeunesse angoissée : angoisse autour de la planète, de l'écologie, des maladies, ou de l'école. L'angoisse scolaire et le harcèlement font donc encore une fois partie des problématique. Selon Antoine Carrier, connu pour ses vidéos de "rapémathiques" , qui pilote ces ateliers, cela aide les jeunes à réfléchir : "Ça les force à se poser des questions qu'ils ne se seraient peut être pas posées avant. Parce que, du coup, poursuit le prof de maths, il y a tout un travail qu'on fait, on leur demande de trouver plein d'idées et donc, ils pensent à certaines choses. Peut-être que cela ce n'était pas du harcèlement dans leur tête, mais en fait si... Il y a toute une partie de réflexion qui va les faire se poser les bonnes questions et du coup, ça les sensibilise à ce sujet."

Il faut commencer par avoir les idées, ensuite les mettre en forme et surtout les faire rimer. Un apprentissage long, aidé de Jérôme Avril de l’association de quartier ABC de Blanquefort pour ce qui est de la musique. Selon l'animateur de quartier, "les choses ne seraient peut-être pas dites en cours ou dans un cadre très formel, mais là, ça leur permet d'avoir une expression libre."

En atelier, les enfants avouent tous avoir été confrontés au harcèlement, à plus ou moins grande échelle, dont Enzo qui avoue : "Quand j'en vois qui s'attaquent aux plus faibles, ça donne de la colère en soi"