Chaque année, 700.000 enfants et adolescents sont victimes de harcèlement scolaire, selon un rapport parlementaire. C'est le cas d'un jeune lycéen de Montbéliard, harcelé et agressé physiquement depuis plusieurs mois. Son père témoigne, en cette journée nationale contre le harcèlement scolaire.

Harcèlement scolaire : "On n'est pas soutenus et mon fils est détruit" témoigne le père d'une victime

A la Maison de l'Adolescence de l'Aire urbaine, un suivi psychologique et des groupes d'entraide sont proposés aux jeunes victimes de harcèlement scolaire.

Le calvaire débute quand l'adolescent arrive en classe de seconde dans un lycée de Montbéliard. "Auparavant, il était dans un collège de Bethoncourt. Lui et ses anciens camarades ont directement étaient pris pour cible à leur arrivée à Montbéliard. Ça a commencé sur Snapchat, puis au lycée, avec des agressions verbales et physiques", raconte son père, qui préfère rester anonyme.

Le jeune homme change alors de lycée en cours d'année, et pense être enfin sorti d'affaire. Mais à la rentrée, en septembre 2021, il se retrouve dans la même classe que l'un de ses bourreaux, expulsé de l'ancien établissement. "Dernièrement, mon fils a été passé à tabac par une bande de jeunes à la sortie du lycée. Il ne comprend pas. Et je le trouve complétement détruit, renfermé. Il avait de très bonnes notes avant, maintenant, il est complètement perdu", poursuit le père de famille.

Un manque d'accompagnement

L'adolescent souffre donc énormément de cette situation, qui a des conséquences sur sa santé mentale et physique. De son côté, sa famille se dit totalement démunie.

"J'ai appelé des numéros qu'on m'avait conseillés, ça n'a servi à rien. Les chefs d'établissements nous répondent qu'ils ne sont pas policiers, et qu'ils ne peuvent pas prendre de sanctions. Moi, je l'emmène chez le médecin, je fais constater les violences, je porte plainte, mais après, il ne se passe rien. On n'est pas vraiment soutenus, et mon fils est totalement détruit", dénonce-t-il.

Ce père de famille aimerait que les parents soient davantage sensibilisés au harcèlement scolaire, pour le détecter rapidement et prendre en charge les enfants. Il estime qu'il y a également du travail à faire concernant l'accompagnement des victimes et des familles.