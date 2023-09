Harcèlement scolaire : "On n'écoute pas l'enfant", selon cette maman dont la fille s'est suicidée en 2020

Un enfant sur dix subit du harcèlement scolaire en France. Les recteurs et les rectrices d'académie étaient reçus par le ministre de l'Education nationale , Gabriel Attal, ce lundi 18 septembre, pour réaliser un audit sur les cas réencensés l'année dernière. Une décision après la polémique autour du suicide du jeune Nicolas , au début du mois. En Haute-Saône, la fille de Sandrine a mis fin à ses jours en 2020. "Il faut que cela s'arrête", soupire la maman.

ⓘ Publicité

A 17 ans, la jeune femme était en classe de Terminale. "C'était du harcèlement qui a été dénoncé, mais les choses n'ont pas été prises en considération très rapidement. Dans un second temps, du harcèlement scolaire par message. Vous savez un jeune regarde tous les jours ces messages. C'est écrit", continue Sandrine.

"Ce n'est pas de l'amusement"

La Haut-Saônoise tente aujourd'hui de se reconstruire. Elle appelle "tout le monde" à prendre conscience du sujet. Pour elle, il y a surtout un problème actuellement : "On n'écoute pas l'enfant. Je pense que là, il y a un gros travail à faire. Pour certaines personnes, ce n'est pas de l'amusement, mais 'c'est comme ça'. C'est entre jeunes. C'est une histoire de jeunes. Non, aujourd'hui, il y a des histoires très graves."

Sandrine intervient depuis un an dans des établissements scolaires pour raconter l'histoire de sa fille. Elle souhaite "prévenir" et "sensibiliser". Un atelier est par exemple organisé ce lundi 18 et mardi 19 septembre au lycée Jean Macé à Vesoul, avec la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports du département. "Si j'avais une baguette magique, vous imaginez ce que je ferai revenir en premier, mais je ne l'ai pas, alors il faut changer les choses", espère la quinquagénaire.