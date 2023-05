Harcèlement scolaire « Plus vous attendez, au plus il y a de drames », déplore Gilles Roumieux

Vos enfants ou petits-enfants sont peut-être victimes de harcèlement à l’école. Des moqueries, des insultes et parfois mêmes des coups qui pourrissent la vie d’au moins 800 000 élèves, en France. À Alès, un professeur d’Histoire-Géo du collège Racine a décidé de se battre contre ce fléau. Il vient de publier Touche pas à mon camarade, un livret qu’il a réalisé avec quelques 3e. Parmi eux, il y a Alexandre. Il a aujourd’hui 15 ans. Lorsqu’il était plus jeune, il a été harcelé à l’école.

À l’époque, des élèves plus grands que lui se moquent de son bec-de-lièvre. Alexandre subi des insultes, des menaces et mêmes des coups. « On me tapait, on me disait que j’étais un monstre et que je ne méritais pas de vivre », raconte-t-il, aujourd’hui. Pendant trois ans, Alexandre vit l’enfer, mais comme beaucoup d’élèves harcelés, il ne dit rien. Ses parents ne savent rien. Le jeune garçon s’enferme alors dans le silence. « Je me suis scarifié au niveau des doigts. J’ai encore des cicatrices et je les regrette parce qu’elles me font penser à tout ça et qu’elles resteront à vie… »

Défaillances dans la détection

« Dans ce genre de situation, plus vous attendez, plus il y a des drames », déplore, sur France Bleu Gard Lozère Gilles Roumieux. L’enseignant reconnaît des grosses défaillances dans la prise en charge des victimes. Une situation qui évolue, cela-dit. Les cas de plusieurs élèves harcelés, médiatisés ces derniers mois, a poussé la classe politique à réagir. Le ministre de l’Éducation a lancé un nouveau plan de bataille, dans tous les établissements scolaires publics.

Son nom : le programme pHARe. Celui-ci a trois missions : identifier, alerter et sensibiliser. Les deux premières sont confiées à des équipes d’adultes et d’enfants. « Cela va dans le bon sens », se félicite l’enseignant alésien qui plaide aussi pour libérer la parole au sein des classes. « C’est ce qui m’a poussé à lancer ce livret. Souvent, les enfants confondent chamaillerie et harcèlement », note l’intéressé. Il faut aussi ajouter à cela le rôle des réseaux sociaux souvent dévastateurs dans ces cas-là, qui amplifient et déforment.

Un durcissement des peines

Jusqu’à présent, c’était à l’élève harcelé de quitter son établissement. Un non-sens auquel Pap Ndiaye veut mettre un terme. À l’avenir, selon le souhait du ministre de l’Éducation nationale, ce sera au harceleur de partir, et ce, sans l’avis des parents. Mais à une condition : que toutes les tentatives de conciliation aient échoué. Par ailleurs, les sanctions à l’égard des faits de harcèlement ont été alourdies par une loi, au printemps 2022. Pour ce délit, la justice peut prononcer des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende.

Il faut noter qu’il existe deux numéros pour les victimes. Le 32 20, en cas de harcèlement et le 30 18, en cas de cyberharcèlement.

