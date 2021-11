Harcèlement scolaire : "Quand j'ai appris que mon fils avait voulu mourir, je me suis senti nul comme père"

C'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, ce jeudi 18 novembre. Un fléau qui touche 700.000 élèves chaque année en France et de 6 à 10% des enfants et des adolescents au cour de leur scolarité.

C'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire ce jeudi 18 novembre. Un mal qui touche 700.000 élèves, chaque année en France, et de 6 à 10% des enfants et des adolescents au cour de leur scolarité. Un mal contre lequel Olivier Laurendeau lutte depuis 8 ans avec son association, Agir contre les violences scolaires. Avant d'intervenir dans des écoles et des collèges de Nantes, la semaine prochaine, il était l'invité de France Bleu Loire Océan.

Mon fils a fait une tentative de suicide après 9 ans de harcèlement

Olivier Laurandeau, vous vous êtes lancé dans ce combat contre le harcèlement scolaire parce que votre fils en a été victime. Qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? "Mon fils a commencé à subir des moqueries, des mises à l'écart, à partir du CP. Et ça s'est poursuivit durant toute sa scolarité jusqu'en troisième. Il a été frappé, il a subi toutes sortes de harcèlement. Ce qui l'a amené, le 4 février 2012, à faire une tentative de suicide après donc 9 ans de harcèlement. C'était à une époque où on ne parlait pas du harcèlement scolaire puisque la première campagne date de 2013".

Vous, en tant que parent, comment avez-vous réagi quand vous avez compris ce qui lui arrivait ? "On s'est senti complètement démuni. On n'avait pas beaucoup de soutien à l'époque. On parlait plutôt de chamailleries et de gamineries. Quand j'ai appris que mon fils avait voulu mourir, je me suis senti nul comme père parce que je n'avais pas vu, je n'avais pas compris son mal-être. Ça a été le déclencheur pour créer l'association."

Des interventions dès la maternelle

Depuis vous vous êtes formé, vous intervenez dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous dites aux enfants ? Vous leur expliquez le mal que ça peut faire ? "À partir du collège, je commence à leur raconter notre histoire. Mais l'association intervient dès la maternelle. Aux plus petits, nous racontons une histoire, celle d'un petit mouton qui va dans une nouvelle école. Comme il est nouveau, un peu différent, il est mis de côté. Et le but, c'est de les faire échanger sur ce qu'on fait si quelqu'un est nouveau, si on n'aime pas quelqu'un. Comment on doit être ensemble, comment on doit vivre en groupe".

Parler à d'autres élèves de leur âge, ça peut être plus rassurant pour les victimes

Il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place par l'Éducation nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. Notamment des élèves sentinelles qui sont formés pour repérer ce harcèlement et aider les victimes. Ça marche bien ? "Oui, parce qu'on se rend compte que le premier réflexe d'un enfant, ce n'est pas forcément de parler à un adulte. Mais de parler à quelqu'un de leur âge, quelqu'un d'identifié, ça peut être plus rassurant. Et comme ces élèves sont formés, ils peuvent amener les victimes à aller voir à un adulte et à identifier si on est vraiment dans un cas de harcèlement et essayer d'amener un climat de confiance au moins dans la cour".

Depuis le premier confinement, nous recevons entre 25 et 30% d'appels en plus liés au cyberharcèlement

Mais ce harcèlement, il continue aussi en dehors de l'école, via les réseaux sociaux. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, rencontre les responsables des grandes plateformes numériques à ce sujet, ce jeudi après-midi. Il est urgent d'agir aussi de ce côté là ? "Extrêmement urgent, oui. Depuis le premier confinement, on a une explosion des appels liés au cyberharcèlement. Entre 25 et 30% d'appels en plus. Et on voit que le numérique arrive de plus en plus tôt dans les écoles puisqu'on a déjà des téléphones portables, des tablettes qu'on laisse aux enfants qui sont seuls dans leur chambre en démarrage de primaire, entre le CP et le CE2. Donc oui, il y a une urgence à mettre des actions en place : par exemple un contrôle parental obligatoire sur chaque téléphone."

Il faut accompagne son enfant, en discuter, savoir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux

Et, en tant que parent, il faut oser regarder dans le téléphone de son enfants si on a un doute ? "Il faut surtout accompagner son enfant, en discuter, savoir ce qu'il fait. Pas forcément espionner, mais échanger sur ce qui se passe. Puisque, s'il se passe quelque chose de négatif, l'enfant sera rassuré pour en parler. Mais il faut aller voir de temps en temps, questionner son enfant. Parce qu'il peut être victime, mais il peut aussi être harceleur parce que l'effet de groupe fait qu'il va se retrouver à faire quelque chose qu'il n'aurait pas voulu".