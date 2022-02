Harcèlement scolaire : que contient le projet de loi qui va être voté par les députés ce jeudi ?

C'est un fléau qui touche chaque année près d'un élève sur dix : le harcèlement scolaire. Ce jeudi, les députés sont appelés à se prononcer en dernière lecture sur la proposition de loi qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire. La majorité souhaite provoquer "un choc dans la société" avec la création d'un nouveau délit spécifique au harcèlement scolaire, mais le Sénat est en désaccord sur ce point. Les députés auront donc le dernier mot ce jeudi.

Députés et sénateurs se sont en revanche accordés sur une autre proposition de loi de la majorité qui permettra de faciliter le contrôle parental sur les appareils connectés, notamment pour protéger les enfants contre le cyberharcèlement, la violence en ligne et la pornographie. L'adoption définitive de cette proposition de loi est également prévue ce jeudi.

En 2021, 18 suicides et un meurtre

"Moqueries, insultes, humiliations, racket, bousculades, isolement, exclusion", a énuméré Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'Egalité des chances, pour défendre le texte, le harcèlement scolaire est un "véritable fléau du quotidien". Olivier Paccaud, sénateur LR de l'Oise et rapporteur de la proposition de loi, a rappelé qu'en 2021, une vingtaine d'enfants et adolescents sont morts en France "en raison du harcèlement scolaire" (au moins 18 suicides et un meurtre).

Que contient le texte ?

La question du délit spécifique

Le 27 janvier, le Sénat s'était opposé à la création d'un nouveau délit de harcèlement scolaire. Au lieu d'un délit spécifique, ils ont prévu que le harcèlement scolaire constitue "une nouvelle circonstance aggravante" du harcèlement moral. "D'un texte à portée symbolique, je vous propose d'en faire un texte à portée pédagogique", a promis M. Paccaud. Ce délit, voulu par les députés et le gouvernement, devrait donc être rétabli par l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, le harcèlement scolaire était sanctionnable sous d'autres chefs dont le harcèlement moral.

Selon le texte adopté en première lecture par les députés, le harcèlement scolaire sera punissable de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende lorsqu'il causera une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours, voire s'il n'a pas entraîné d'ITT. L'âge de l'auteur sera pris en compte.

La mesure sera durcie si l'ITT excède huit jours, et pourra même atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire.

Le cyberharcèlement

De leur côté, les sénateurs ont également mis en avant la lutte contre le cyberharcèlement, "trop absent" du texte, selon Annick Billon, mais qui "ne laisse aucun répit aux victimes". Le cyberharcèlement "est aujourd'hui un amplificateur des violences", a affirmé la sénatrice centriste, elle-même victime il y a quelques mois de messages de haine sur les réseaux sociaux.

"De fait le harcèlement ne s'arrête plus jamais et s'engouffre partout, jusque très tard dans la chambre de ces enfants", a décrit Céline Brulin (CRCE à majorité communiste). "Les effets de groupe sont amplifiés" et "il n'y a plus de limite, ni de temps, ni d'espace", souligne l'auteur de la proposition de loi, le député Erwan Balanant (MoDem).

Le harcèlement entre élèves prioritaire

Les sénateurs ont aussi recentré le texte sur le harcèlement entre élèves, considérant que les cas "rares" impliquant le personnel sont déjà "punis pénalement et administrativement". C'est un point qui a divisé l'hémicycle, puisque selon les texte adopté par les députés, l'auteur pourra être un élève ou un adulte exerçant dans l'établissement. Or pour Max Brisson, sénateur LR, cette mesure conduirait à "une suspicion des agents de l'Etat" et serait "un mauvais message à un moment où la défiance est grande entre le ministère et les professeurs de ce pays".

La modération sur les réseaux sociaux

Supprimée en commission, l'obligation faite aux plateformes numériques de modération des contenus a été rétablie en séance. "Ce sujet là doit être pris en charge par l'Europe (...) la France toute seule ne pourra pas régler" ces questions, a plaidé sans succès Mme Eustache-Brinio. Les plateformes numériques auront donc une obligation de modération des contenus, un "devoir de vigilance" selon le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer.

Changer d'établissement scolaire

Le Sénat a encore approuvé des amendements de Max Brisson (LR) et Angèle Préville (PS) visant à permettre aux parents d'un enfant harcelé de le changer d'établissement en s'affranchissant des limites imposées par la carte scolaire. Ils pourraient aussi avoir recours au service public gratuit d'enseignement à distance. La droite a ajouté un accès facilité à l'instruction en famille.

Une application lancée

Annoncée par Emmanuel Macron, une application d'aide aux victimes de cyberharcèlement a vu le jour début février. L'appli 3018, le numéro d'aide d'urgence pour le cyberharcèlement, permet de "discuter" sur un "tchat" pour signaler les situations à risques, notamment dans le milieu scolaire, a indiqué le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

Ces signalements seront ensuite transmis aux réseaux sociaux pour qu'ils suppriment les contenus en cause ou à la plateforme Pharos, le portail officiel de signalements de contenus illicites sur internet, pour les cas les plus graves. Le ministère espère ainsi assurer une "prise en charge rapide de la victime".

Le chef de l'Etat a aussi promis le renforcement du contrôle parental sur les écrans ou la multiplication des lieux d'écoute des jeunes.