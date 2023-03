Harcèlement scolaire : témoignages de jeunes Mosellans

Le nom de Lucas, ce jeune garçon qui s'est donné la mort dans les Vosges début janvier après des mois de harcèlement, est encore dans tous les esprits, en Lorraine et au-delà... Car le harcèlement continue quotidiennement, dans et en dehors de nombreux établissements scolaires, dans des clubs de sport. France Bleu Lorraine vous propose, en collaboration avec l'Aaesemo ( Association mosellane d'Action Educative et Sociale En Milieu Ouvert ) des témoignages de jeunes victimes, qui subissent actuellement des violences et des insultes, ou qui ont subi et s'en sont sortis. Témoignages également de leurs parents, démunis face à la souffrance de leur enfant.

Nathaël, 13 ans, autiste et dys-

Parmi ces témoignages, celui de Nathaël, 13 ans, scolarisé en 4ème dans un collège de l'ouest mosellan. Atteint d'autisme et de plusieurs dys- (troubles de l'apprentissage), il a déjà de longues années de souffrance derrière lui : il est harcelé depuis le CE2. "Ce sont souvent les mêmes élèves. Ce sont surtout des moqueries, des insultes. J'ai aussi été frappé en 6ème, ce qui m'a causé une blessure. Je le vis très mal", témoigne l'adolescent. Surtout, il dit manquer de soutien de la part du personnel encadrant de son collège. "Les professeurs essaient parfois de réagir, mais ils font aussi ceux qui n'ont rien vu. Le pire, c'est que ça se passe parfois en plein milieu de la cour. Et aucune sanction derrière".

Muriel, sa maman ne sait plus quoi faire pour que ça cesse. "On a peur qu'il fasse une grosse bêtise, et que ça devienne irrémédiable. Il y a des nuits où on ne dort pas, parce qu'on a l'oreille tendue vers ce qui peut se passer dans la chambre d'à côté." Elle estime que les adultes manquent de compréhension et de formation sur les différents handicaps qui touchent son fils, et sur les conséquences que cela peut avoir en classe comme dans la cour de récréation.

Depuis quelques semaines, Nathaël est suivi par l'Aaesemo, où il trouve une oreille attentive, et qui organise des médiations avec l'équipe éducative du collège. Nathaël, lui, n'a qu'une hâte : rapidement terminer ses années collège et intégrer un lycée où il ne verra plus ses agresseurs. Il en a visité un à Metz, dans lequel il fonde beaucoup d'espoirs.

Jules, 17 ans, ancienne victime résiliente

Jules (prénom d'emprunt) a aujourd'hui 17 ans, il prépare un bac pro vente. Il a été victime de harcèlement de la part d'un groupe d'élèves il y a deux ans : le point de départ est un garçon jaloux qui convoitait sa petite amie de l'époque. "Ils sont venus à plusieurs devant mon lycée. Il y a eu des coups, du racket, des menaces de mort. Mon visage placé sur la silhouette de Maradona avec les mots 'Repose en paix' a circulé sur les réseaux sociaux. On m'a demandé des rançons de 50 euros pour que la photo ne soit plus diffusée". Jules n'ose pas en parler à ses parents, mais il se confie à sa belle-sœur, qui alerte ses beaux-parents. Le père de Jules "tombe des nues. Je ne m'y attendais pas".

Dès le lendemain, la famille porte plainte. L'auteur principal est renvoyé devant le tribunal correctionnel, où il sera condamné, six mois plus tard, à des travaux d'intérêt général et une amende. En attendant, pendant ces six mois, la famille a fait bloc autour de Jules pour l'accompagner chaque matin, chaque midi, chaque soir au lycée, pour qu'il ne croise pas ses agresseurs. "La justice a fait son travail, mais les autres ados qui ont participé, diffusé sur les réseaux sociaux, auraient dû être poursuivis", estime le papa. Il regrette aussi qu'on n'ait pas proposé à son fils un accompagnement par une structure d'aide aux victimes.

L'épisode est aujourd'hui clos, Jules se sent bien dans ses baskets. Mais il a choisi de s'investir dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Il va consacrer son "chef d'œuvre" (terme officiel qui désigne la production de fin d'études) à ce thème : "Je vais organiser une collecte dans les commerces de ma commune, pour récolter des fonds pour l'Aaesemo, afin d'aider les jeunes victimes". L'Aaesemo, une association dont il a découvert l'existence bien après sa mauvaise expérience.

S'il devait retenir un enseignement de cette histoire, le papa de Jules n'hésite pas une seconde, et martèle son conseil aux victimes : "Parlez, parlez, parlez. A n'importe qui, mais parlez. Ce n'est pas une honte d'être une victime. Il ne faut pas attendre qu'une famille soit en deuil."

"C'est l'adulte qui doit donner une réponse"

L'AAESEMO a ouvert en décembre 2022 dans ses locaux de Woippy un pôle de prévention pour lutter contre le harcèlement scolaire. Un lieu pour écouter, conseiller et accompagner les victimes et leurs proches, mais aussi des auteurs de harcèlement. Ses membres interviennent également en milieu scolaire pour faire de la prévention. "Il est important de parler, de dire les choses et surtout de libérer la parole auprès d'un adulte. Parce que c'est l'adulte qui doit donner une réponse" insiste sur France Bleu Lorraine sa directrice Sophie Maurice-Pluchon.

Si vous avez besoin de contacter l'Aaesemo, l'association se trouve Parc des Varimonts, avenue de Thionville à Woippy. Son numéro est le 03 87 63 80 40.

Les numéros d'appels en cas de harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement - Janvier 2023 © Visactu