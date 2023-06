Harcèlement scolaire : un jeune belfortain veut créer une association d'aide aux victimes

Il s'appelle Arthur, (prénom d'emprunt). et habite Belfort. A 14 ans, il a décidé de parler du harcèlement scolaire dont il a été victime à l'école primaire et encore au collège dans des établissements de la Cité du Lion. Un véritable fléau contre lequel le ministre de l'Éducation nationale dévoile d'ailleurs de nouvelles mesures en demandant aux chefs d'établissements des 7.000 collèges français d'organiser, d'ici au 16 juin, une "heure de sensibilisation sur la thématique du harcèlement et des réseaux sociaux", et ce, un mois jour pour jour après le suicide de Lindsay. Arthur souhaite même créer une association d'aide aux victimes.

Moqué en chanson

Pour Arthur, tout commence en CM1, avec trois de ses camarades de classe "C'était tous les jours, ils me disaient que je n'étais pas normal parce que j'étais en famille d'accueil, que je n'avais pas de père, pas de mère, que j'étais nul, ça m'a vraiment blessé" explique l'adolescent. Ses harceleurs vont même jusqu'à créer une chanson pour se moquer de lui. Heureusement, au bout de cinq mois, tout s'arrête grâce à la directrice de l'école, mais aussi à Melissa (nom d'emprunt), la "tata" d'Arthur qui l'élève depuis son plus jeune âge en famille d'accueil, et qui a très vite compris et très vite réagi "Il était devenu plus agressif, même, avec les autres enfants à la maison, j'ai vu tout de suite que dans son comportement, il y avait quelque chose qui l'allait pas donc j'en ai parlé autour de moi, on a eu vraiment de la chance avec la directrice de l'école qui a été très à notre écoute et celle des enfants. Ca a été bien réglé même avec les parents des "harceleurs" ça a été réglé, malheureusement, ça ne se passe toujours comme ça." Melissa insiste aussi sur la nécessité de "ne jamais lâcher prise dans la volonté d'instaurer le dialogue avec l'enfant. Ca peut prendre du temps mais il faut vraiment le mettre en confiance".

La parole, le meilleur des remèdes

Libérer la parole a sauvé Arthur. A nouveau harcelé en 6ème, le dialogue a encore tout réglé. Aujourd'hui, le jeune homme se sent bien mieux "Ca m'a fait vraiment du bien d'en parler, même si j'ai pleuré parce que ça me rendait malade, maintenant je me sens bien, tout est impeccable" assure avec un grand sourire l'adolescent qui souhaite créer une association d'aide aux victimes du harcèlement scolaire (quand il aura 18 ans, précise-t-il). Il a déjà le nom en tête "Stop au harcèlement scolaire", et pour dire à celles et ceux qui en souffrent que "ça ne sert à rien de tout garder pour soi, il faut en parler à une personne de confiance, parce que le suicide ne sert à rien, si ce n'est à faire au coeur de vos familles, à vos êtres chers autour de vous et qui vous aiment fortement." En France, selon plusieurs études, chaque année, une vingtaine d'enfants se suicident à cause du harcèlement scolaire.