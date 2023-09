Harcèlement scolaire : "un traumatisme qui reste ancré" témoigne la mère d'une victime au Pays Basque

Sept cent mille élèves sont victimes chaque année de harcèlement à l'école, selon le MInistère de l'Éducation nationale. C'est près d'un sur dix. L'Etat en a pris tardivement conscience. Mais depuis 2017, il renforce ses mesures de lutte contre ce véritable fléau qui conduit certains adolescents au suicide. Après de nouveaux drames médiatisés ces derniers mois, le gouvernement a fait de l'action contre le harcèlement scolaire une priorité pour la rentrée 2023. Il a notamment étendu le programme de prévention pHare aux lycées. Un programme qui n'est cependant pas obligatoire pour les établissements. La Première Ministre s'apprête cette semaine à présenter un plan intergouvernemental. Mais il reste encore beaucoup à faire estime la mère d'une jeune victime au Pays Basque.

"Ce n'es pas suffisant"

Le 13 juin dernier , sur France Bleu Pays Basque, Caroline témoignait du calvaire vécu par son fils. Inquiète de le voir "s'éteindre", faire des crises d'angoisse, des cauchemars régulièrement la nuit, elle finit, avec son mari, par accompagner son cadet chez une psychologue à l'automne dernier. À l'issue de la séance, cette dernière leur apprend que Maxime est victime de harcèlement dans son école primaire. L'enfant se fait tirer les cheveux, qu'il porte longs, par des élèves plus âgés, il est empêché de se rendre aux toilettes... Les parents tombent des nues.

L'équipe enseignante également. Le harcèlement était pourtant pris au sérieux dans l'école qui menait déjà des actions de prévention. L'établissement a donc écouté la famille et mené des actions pour faire cesser le calvaire de Maxime. "Ils ont essayé de surveiller parce qu'il y a eu une année commune avec les harceleurs", et notamment le principal "agresseur", témoigne Caroline. "Mais ça n'empêche que ce n'était pas suffisant." Près d'un an après, bien que les mis en cause ne soient plus dans le même établissement, l'état de son fils reste précaire.

"Qu'est-ce que l'Etat fait pour les victimes ?"

"On sent toujours qu'il y a une petite boule de stress, explique aujourd'hui la maman, un traumatisme dont il n'arrive pas à se débarrasser. Ses couchés sont compliqués, ses nuits sont compliquées." Caroline se félicite que le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale prennent le sujet du harcèlement scolaire à cœur, mais elle s'interroge. "Qu'est ce que l'État fait pour les victimes ? C'est bien de faire de la prévention, mais il faudrait aussi réparer ce qui a été abîmé"

Maxime a commencé à suivre une thérapie, mais la famille qui vit dans l'intérieur du Pays Basque, a du interrompre les séances chez le psy. Trop loin, trop compliqué à organiser et aussi trop cher. "On se sent vraiment impuissant." Caroline en appelle donc à l'Etat pour mettre en place un suivi, "aider ceux qui ont subi des sévices à se reconstruire, car c'est un traumatisme qui reste ancré." Elle aimerait également que l'Etat fasse plus de prévention en amont, notamment dans les enseignements auprès des élèves de l'école primaire. "On n'apprend pas la différence. Je pense que l'ouverture d'esprit serait déjà la première base à enseigner aux petits. Je pense que l'État est en mesure de remettre l'humain au centre de l'éducation."