Harcèlement scolaire : une collégienne marseillaise témoigne

Anna (le prénom a été modifié à sa demande) est une jeune collégienne de 13 ans scolarisée à Marseille, sans problème apparent. Mais derrière son joli sourire, Anna dissimule une grande souffrance. Elle est victime de harcèlement scolaire depuis quatre ans maintenant. C'est dans sa chambre, seule, et dans son environnement familier, qu'Anna a souhaité se confier : "Ça a commencé à l'école primaire, elle m'enfermait dans les toilettes, me poussait, m'humiliait, ça a duré trois ans." Après un répit d'une année à l'entrée au collège, le calvaire de Anna a repris l'an dernier : "Elle m'insulte tout le temps, me juge, et récemment j'ai trouvé des mots dans mon cartable sur lesquels était écrit "Meurs, ta mère la p..., t'es moche".

Une souffrance au quotidien qu'Anna a longtemps gardée pour elle. "À l'école primaire , je n'osais pas en parler, parce que j'étais très très seule, j'étais très isolée à cause de ça, j'avais pas beaucoup d'amis." La collégienne en est même arrivée à se faire mal exprès, dans sa chair, à se scarifier : "Je me suis fait mal parce que ça me faisait tellement mal dans le mental que je me disais que si je me faisais mal au bras, ça serait moins grave que sur mon mental. Je me coupais le bras avec un compas."

"À l'école ils ont dit que c'étaient des chamailleries d'enfants." - Anna, 13 ans, victime de harcèlement scolaire

C'est la meilleure amie d'Anna qui s'est en aperçu et a décidé d'alerter la maman de son amie. "Je n'ai absolument rien vu, reconnait Esther, très émue. Et je m'en veux mais je m'en veux...". Passé l’abattement, c’est la colère pour sa maman : "Je veux que ça cesse définitivement, que les harceleuses soient reconnues coupables, et que ma fille puisse se reconstruire, je veux aussi que ça serve de leçon".

Esther regrette l'inaction des établissements scolaires : "Quand on le vit, on se rend compte qu'on peut passer à côté, que l'établissement scolaire a peur de se mettre en danger, on essaye d'étouffer l'affaire et on ne dit rien. Ça, je voudrais que ça cesse !". Esther a porté plainte, comme d'autres parents d'ailleurs, a-t-on appris récemment.

En France, chaque année, 700.000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire

Un enfant sur dix est victime de harcèlement à l'école, selon les chiffres de 2018 publiés par le ministère de l'Éducation nationale. Il s’agit le plus souvent, de la part d’autres élèves, de brimades, de moqueries, de mises à l’écart répétées, mais cela peut aller jusqu'aux insultes, aux humiliations quotidiennes, voire aux coups.

La plupart du temps, les enfants n’osent pas en parler, et encore moins à leurs parents, mais certains signes doivent alerter, comme les maux de ventre, de tête, ou l’envie de rester à la maison.

Un numéro d'écoute et de conseil existe pour les victimes : le 3020, numéro vert. Et le 0800.200.000, si le harcèlement se fait sur internet ou via les réseaux sociaux. Les peines encourues vont de deux ans et demi à trois ans et demi d'emprisonnement, en fonction de l'âge du harceleur, et 7.500 euros d'amende.