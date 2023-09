Harcèlement scolaire : une maman témoigne et se bat dans les Bouches-du-Rhône

Inès les a quittés en décembre 2021 à la suite d'un cancer du sang. Quelques années avant ce drame, les parents de l'adolescente découvrent une lettre où Inès fait part de ses envies suicidaires. La jeune fille s'auto-mutilait. Inès faisait l'objet à son entrée au collège de moqueries sans fin à cause... de sa couleur de cheveux ! Inès était rousse. Audrey, sa maman, témoigne : "Les enfants ont du mal à parler de ça avec les parents. On s'en est sortis avec un psychologue et le sport - la boxe. Et l'intégration chez les jeunes sapeurs-pompiers de Mimet lui a redonné confiance autour des valeurs de la bienveillance, la solidarité et l'entraide". Mais l'adolescente a aussi combattu ce harcèlement, Inès a montré la voie, elle a fait de sa "différence" une force.

Les bancs de la fraternité

Après la mort d'Inès, ses parents ont voulu que le combat devienne concret. D'où l'idée de "bancs de la fraternité" fabriqués à Gardanne en plastique recyclé, avec des messages fort autour de la thématique du harcèlement. Autre matériel disponible dans les écoles, des boîtes aux lettres où les harcelés pourraient libérer leur douleur.

Besoin d'aide

L'association "La Renarde-Inès4ever" a besoin de soutien. Car, pour l'instant, elle a acquis trois bancs sur ses propres deniers. Vous pouvez entrer en contact par mail : larenarde.ines4ever@gmail.com ou au téléphone : 07 88 80 58 38