Harcèlement scolaire : une quarantaine de députés signent une tribune pour "éradiquer ce fléau de nos écoles"

Près de 40 députés Renaissance signent et cosignent une tribune parue le 22 janvier dans le Journal du Dimanche pour faire de la lutte contre le harcèlement scolaire "l'affaire de tous". Sur la base de la loi du 2 mars 2022 , les parlementaires appellent l'autorité judiciaire à en faire une de ses priorités et l'Éducation nationale à plus de prévention et de moyens dans cette lutte.

Après la mort de Lucas

Dans leur tribune, les parlementaires évoquent la mort récente de Lucas, cet adolescent de 13 ans qui avait mis fin à ses jours le samedi 7 janvier. Selon sa famille, l'adolescent, en classe de 4e dans un collège à Gobey (Vosges), était victime d'homophobie et de harcèlement scolaire. "Un tel drame en 2023 traduit un terrible échec collectif, une injustice inacceptable. Un enfant, un adolescent harcelé voit son image de lui-même démolie jour après jour. Chaque insulte, chaque mesquinerie entame sa confiance en lui-même" écrivent les parlementaires dans la tribune.

"Ce qui se finissait jadis aux grilles de l’école"

Les députés, pour mesurer l'ampleur et la nouvelle forme que prend aujourd'hui le harcèlement scolaire, pointent la grande responsabilité des réseaux sociaux qui selon eux amène le harcèlement scolaire à "se prolonger jusque dans l’intimité familiale" alors qu'il "se finissait jadis aux grilles de l’école".

Les peines encourues pour harcèlement scolaire sont aujourd'hui de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Les députés appellent donc pour mettre en application ce cadre législatif à plus de prévention et plus de moyens consacrés à la lutte de ce phénomène dans l'Éducation nationale. Ils demandent aussi à l'institution judicaire d'en faire désormais une priorité. "Nous affirmons que l’objectif d’éradiquer ce fléau de nos écoles sera une priorité de nos mandats, et appelons à la mobilisation de tous à cette fin." On estime qu'en France, "entre 800 000 à 1 million d’élèves, enfants et adolescents, seraient harcelés chaque année".

Les signataires et cosignataires de la tribune

Benoît Bordat, député de Côte-d'Or

Philippe Guillemard, député de Meurthe-et-Moselle

David Valence, député des Vosges

Nicolas Metzdorff, député de Nouvelle-Calédonie

Annie Vidal, députée de Seine-Maritime

Éric Woerth, députée de l'Oise

Anne-Laurence Petel, députée des Bouches-du-Rhône

Ludovic Mendes, député de Moselle

Sarah Tanzilli, députée du Rhône

Freddy Sertin, député du Calvados

Marie Perastre, députée

Cécile Rilhac, députée du Val-d'Oise

Olga Givernet, députée de l'Ain

Philippe Fait, députée du Pas-de-Calais

Dominique da Silva, député du Val-d'Oise

Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine

Amélia Lakrafi, députée des Français établis à l'étranger

Jean-Luc Fugit, député du Rhône

Laetitia Saint-Paul, députée du Maine-et-Loire

Lysiane Métayer, députée du Morbihan

Nicole Le Peih, députée du Morbihan

Charles Rodwell, député des Yvelines

Alexandre Holroyd, député des Français établis à l'étranger

Huguette Tiegna, députée du Lot

Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône

Hadrien Ghomi, député de seine-et-Marne

Bruno Studer, député du Bas-Rhin

Lionel Royer-Perraut, député des Bouches-du-Rhône

Quentin Bataillon, député de la Loire

Laurence Cristol, députée de l'Hérault

Anthony Brosse, député du Loiret

Mireille Clapot, députée de la Drôme

Julie Delpech, députée de la Sarthe

Emilie Chandler, députée du Val-d'Oise

Servane Hugues, députée de l'Isère

Patricia Lemoine, députée de Seine-et-Marne

Caroline Yadan, députée de Paris

Laurence Heydel, députée de l'Ardèche