Harcèlement sexuel : de jeunes Mayennais prennent la parole

Le phénomène envahit les réseaux sociaux : des femmes qui dénoncent le harcèlement dont elles ont été victimes. L'affaire Weinstein, ce producteur d'Hollywood accusé d'agressions sexuelles, a libéré la parole. France Bleu a rencontré des jeunes à Mayenne qui s'expriment sur ce douloureux sujet.

Nous sommes devant le Lycée Lavoisir, un groupe de jeunes filles presse le pas, c'est bientôt la reprise des cours. Aucune de ces demoiselles n'a été victime de harcèlement sexuel mais c'est malheureusement déjà arrivée à l'une de leurs amies : "on n'a jamais subi ça mais on en parle entre nous. on dit ce qu'on en pense. C'est arrivé à une amie lors d'un festival, quelqu'un qui la regardait bizarrement".

Oui, une ado, dans la rue, dans le bus, dans une fête, est une cible pour les harceleurs. Et les conséquences peuvent être dramatiques raconte cette lycéenne : "c'est dégueulasse, j'ai une copine qui s'est fait harceler sexuellement, elle a voulu faire plusieurs tentatives, les gens ne se rendent pas compte".

Si une fille se fait harceler, c'est à cause de ses tenues vestimentaires. On entend trop souvent ça. Ce garçon n'en revient pas d'un tel comportement : "on dit que des filles s'habillent trop court et c'est pour ça qu'elles sont victimes de harcèlement. Moi je ne suis pas d'accord, on peut quand même s'habiller comme on veut".

Harcèlement de rue, crimes sexuels sur mineurs, le gouvernement prépare pour l'an prochain un projet de loi pour lutter contre ce fléau.