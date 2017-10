Harcèlement sexuel : des rassemblements "#MeToo dans la vraie vie" prévus dans plusieurs villes dimanche

Des milliers de témoignages de harcèlements et d'agressions sexuels ont été publiés sur les réseaux sociaux, via les hashtags #BalanceTonPorc et #MeToo, depuis le début du mois. Des rassemblements "dans la vraie vie" sont prévus dimanche 29 octobre, selon un communiqué du collectif organisateur.

L'affaire Harvey Weinstein a déclenché, le 5 octobre dernier, la publication de milliers de témoignages sur les réseaux sociaux, où des femmes racontent, via les mots-clés #BalanceTonPorc et #MeToo, les situations de harcèlement et les agressions sexuelles qu'elles ont subi. Un collectif a décidé d'organiser un rassemblement baptisé "#MeToo dans la vraie vie", ce dimanche 29 octobre, à Paris mais aussi dans d'autres villes de France.

C'est la journaliste Carol Galand qui a créé l’événement sur Facebook, jeudi dernier. Ce lundi, plus de 1500 personnes ont confirmé leur participation, et 7500 se déclarent "intéressées", pour le rassemblement qui aura lieu à 15h, place de la République à Paris. Selon le communiqué, "des initiatives similaires se mettent actuellement en place à Lyon, Rennes, Montpellier, Lille, Dijon, Marseille, Nice, Nantes, Toulouse, en Guadeloupe, à Genève."

"Nous encourageons toute personne qui le souhaite à se joindre au mouvement" poursuit le communiqué. "Les hommes souhaitant soutenir l’initiative sont invités à nous rejoindre, dans la plus grande discrétion et le respect des victimes".