En Mayenne, des opticiennes viennent chez vous pour un contrôle de la vue et vendre des lunettes

Deux opticiennes mayennaises ont décidé d'intégrer le réseau national "Les Opticiens Mobiles". L'une est à Château-Gontier et l'autre travaille dans le nord du département. France Bleu Mayenne a rencontré Pauline Letourneux à Javron-les-Chapelles

Pauline Letourneux a rendez-vous ce jour-là chez l'une de ses clientes dans cette petite commune nord-mayennaise. Elle pousse une valise à roulettes dans laquelle elle place tout ce dont elle a besoin. A l'intérieur, un large choix de montures, de verre. Elle entretient et ajuste les lunettes et peut aussi réaliser un contrôle de la vue. Un service bien utile en Mayenne, Pauline Letourneux s'en explique : "on a beaucoup de personnes isolées, beaucoup de villages où il n'y a pas d'opticiens et avec une pénurie d'ophtalmos très importante. Donc les gens délaissent la vision. Je les aide à les remettre dans une démarche de santé en leur prenant un rendez-vous chez un professionnel et en allant chez eux pour les équiper en lunettes".

Pauline Letourneux règle et ajuste les lunettes © Radio France

L'ophtalmo à Mayenne ne prend plus personne et à Laval c'est plusieurs mois d'attente pour un rendez-vous. Gros atout d'une visite à domicile : la jeune opticienne pratique des prix très attractifs : "au niveau des montures on commence à 19 euros et pour les verres je suis 50% moins cher qu'en magasin". Enfin, les déplacements de Pauline Letourneux dans le nord et de sa collègue dans le sud Mayenne sont gratuits.

Vous pouvez contacter Pauline Letourneux par téléphone (06 86 41 56 79) ou par messagerie électronique pletourneux@lesopticiensmobiles.com. L'autre opticienne à domicile mayennaise s'appelle Céline Lebigre Robine.