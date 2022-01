Harcèlement sur Internet : le film "Arthur Rambo" diffusé ce mardi soir en avant-première à Amiens

Ce film présente un personnage accusé de cyberharcèlement dans son passé, et qui revient le hanter des années plus tard. Alors qu'un élève sur 5 est victime de harcèlement sur Internet, une journée est consacrée à cette thématique à la Maison de la culture ce mardi à Amiens.

En France, l'association e-Enfance estime qu'un jeune sur cinq, du CE2 à la terminale, a été confronté au moins une fois dans sa vie à un cyberharcèlement, le harcèlement sur Internet. Ce mardi, à la Maison de la Culture d'Amiens, une journée est consacrée à cette thématique ; et en soirée, c'est la diffusion en avant-première d'un film qui viendra clôturer l'évènement, "Arthur Rambo", à 20h15. La sortie nationale de ce film est prévu le mercredi 2 février. Invitée de France Bleu Picardie ce mardi, Fabienne Fourneret, coordinatrice diffusion culturelle à l'ACAP, le pôle régional de l'image, évoque l'utilité de ce film, tant le cyberharcèlement devient un fléau.

France Bleu Picardie : Quelle est l'histoire de ce film ?

Fabienne Fourneret : C'est l'histoire d'un transfuge social qui va connaître une ascension fulgurante par son rang, ses qualités et son talent d'écriture, qui qui va se retrouver malheureusement pris dans un tourbillon, une dégringolade, quelque chose qui le dépasse. On retrouve de ce personnage une mémoire des Internet, où il a exprimé une certaine violence qu'on connaît sur sur les réseaux sociaux, sur cette addiction aux like, à la parole un peu violente, haineuse, qui peut, qui peut être libérée? Voilà. Et c'est bien ça qui qui? Qui pose problème dans son histoire et qui va la rattraper. C'est avant tout un bon film, avec un suspense, une tension. C'est un film bien dans son temps puisque tous les jours, on a conscience que les réseaux sociaux prennent énormément d'espace dans nos vies et parfois de façon violente.

France Bleu Picardie : Selon une étude de l'association e-Enfance, un jeune sur cinq du CE2 à la terminale a été victime au moins une fois dans sa vie de cyberharcèlement ; ce film peut-il aider les familles ?

Fabienne Fourneret : C'est un film qui est visible par les familles, par les adolescents, à partir du collège. C'est un film qui démontre comment les choses se nouent ou se dénouent. Montrer qu'on peut devenir harceleurs. On succombe à une certaine pression sociale, on adopte des codes qui ne seraient pas forcément les nôtres, mais dans lesquels on s'enferme finalement. Cela nous questionne dans nos pratiques. C'est un film aussi qui nous renvoie à notre propre vie sur les réseaux sociaux.

France Bleu Picardie : Le réalisateur de ce film, "Arthur Rambo", Laurent Cantet, sera présent ce soir. On rappelle qu'il a reçu la Palme d'or à Cannes en 2008 pour le film "Entre les murs", qui a connu un sacré succès. Il est finalement habitué à ces films qui parlent d'une certaine réalité sociale, de notre quotidien, du quotidien des jeunes. Là, encore une fois, c'est presque un documentaire que vous présentez ?

Fabienne Fourneret : Cela reste une fiction avec toute sa tension. Mais c'est effectivement le talent de Laurent Cantet, de savoir analyser à la loupe, vraiment très finement et avec intelligence, les usages et la vie des humains, regarder avec attention la jeunesse. Il est par ailleurs président de l'association Passeur d'Images, et donc très investi dans la jeunesse, le fait d'éduquer les jeunes par le cinéma.

France Bleu Picardie : Donc, avant la diffusion du film, on le rappelle, il y aura une série de conférences à la Maison de la culture sur le harcèlement sur Internet.

Fabienne Fourneret : Ce film rentre en résonance avec la grande rencontre que nous organisons aujourd'hui sur les jeunes et les réseaux sociaux. C'est un temps un rendez vous qu'on organise tous les ans pour réfléchir sur les problématiques qui animent notre secteur de façon à nous adapter, puis à anticiper aussi. Donc nous parlerons du rapport des jeunes avec les réseaux sociaux, mais aussi les représentations des réseaux sociaux dans le cinéma, dans les films. On est sur, sur une parole d'analyse, de réflexion et cela peut alerter des familles qui peuvent subir cette situation.

Si vous souhaitez suivre les conférences de la journée en visio conférence, direction la page Facebook de l'ACAP.