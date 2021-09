Harkis : "au camps de Jouques, on vivait comme des pestiférés"

Alors qu'Emmanuel Macron "demande pardon" aux harkis au nom de la France et annonce une loi de reconnaissance et de réparation, le président de l'association Action et communication de la communauté harkis de provence, Malik Houamria ne cache pas sa déception. Pour lui le président ne va pas assez loin : "demander pardon, c'est bien et on apprécie mais on n'est pas dupes. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret. On se sent exclus, abandonnés. On pense à nous seulement en période électorale. On en a marre des promesses. On veut des actes, un vrai projet de loi pour la communauté harkis et rapidement. On ne comprend pas pourquoi le président a attendu 4 ans avant de s'exprimer".

En août 2001, la France instaure la première journée d'hommage national aux harkis, fixée au 25 septembre. Ce jour-là, le président Jacques Chirac déclare que "les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte de la barbarie. Ils doivent être reconnus".

Je les appelle "les camps de la honte"

Dès 1962, des structures appelées hameaux de forestage ont été construits à l'écart des villes pour accueillir les familles d'anciens harkis. 75 hameaux ont été construits en France dont la grande majorité dans le quart sud-est. Dans les Bouches-du-Rhône, des hameaux ont été construits à Jouques, à La Ciotat, Fuveau et La Roque d'Anthéron.

Malik Houamria qui est aujourd'hui le président de l'association Action et communication de la communauté harkis de provence garde de douloureux souvenirs de son enfance passée au hameau de forestage de Jouques au nord d'Aix-en-Provence. En choisissant la France, ses parents ont du abandonner leurs terres algériennes et s'installer Jouques en 1962 après les accords d'Evian. Malik est né en 1972 dans ce camps où il a grandi avec ses 4 frères et 2 sœurs " J'appelle ça les camps de le honte. On nous a parqué dans des baraquements mal isolés et sans eau chaude. Les classes étaient surchargées dans des préfabriqués et nos parents étaient illettrés. On était loin de tout". Et c'est pourquoi Malik est amer. "Ces conditions de vie m'ont détruit psychologiquement. Je n'ai pas vécu une jeunesse heureuse comme tous les enfants français. J'aurai voulu avoir les mêmes droits".