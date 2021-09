Emmanuel Macron a "demandé pardon" ce lundi aux harkis au nom de la France et annoncé un projet de loi de "reconnaissance et de réparation" à l'égard des anciens combattants aux côtés de l'armée française durant la Guerre d'Algérie. Un camp dans le Gard a rassemblé les harkis de 1962 à 1976.

Harkis du Gard : on vivait "comme des lépreux, à qui on n'a pas voulu tendre la main, on a hâte"

Soixante ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron a "demandé pardon" hier (lundi) aux harkis au nom de la France. Le Chef de l'Etat a annoncé un projet de loi de "reconnaissance et de réparation" à l'égard de ces Algériens ayant combattu aux côtés de l'armée française. "Après la guerre d'Algérie, la France a manqué à ses devoirs envers les harkis, leurs femmes, leurs enfants", a reconnu le chef de l'Etat en s'exprimant à l'Elysée devant quelque 300 représentants de cette communauté estimée à 800.000 personnes. "La République a contracté à leur égard une dette (...) Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi la prison, je leur demande pardon. Nous n'oublierons pas", a-t-il ajouté. Dans le Gard, de 1962 à 1976, le camp de Saint-Laurent-des-Arbres a été utilisé comme camp de transit et de reclassement pour les harkis.

Hacène Arfi est le président de la coordination harka dans le Gard. "Depuis soixante ans, on attend une reconnaissance. Notamment, du génocide en Algérie en 1962, quand ils ont désarmé les harkis, ils leur ont retiré leurs pièces d'identité. Ils n'étaient ni français ni algériens. Leur accueil en France : couvre-feu à 22h, grillages barbelés, postes miradors, douche une fois par semaine. Ce n'est pas possible qu'on ait vécu ça en France".

"On voudrait une loi, qui reconnaîtrait le génocide harkie en Algérie, et l'accueil indigne ici en France ; ça resterait pour l'avenir" Hacène Arfi, président de la coordination harka dans le Gard, sur France Bleu Gard Lozère

Il se trouvait à Saint-Laurent-des-Arbres 1 200 harkis et leurs familles. Il y régnait, selon Hocine Louanchi dans le film documentaire "Hocine le combat d'une vie", une discipline militaire, des conditions hygiéniques minimales, violence et répression, et quarante malades mentaux erraient désœuvrés dans un isolement total vis-à-vis de la société française.

Hacène Arfi a passé quatorze ans de sa vie dans le camp de Saint Maurice L'Ardoise dans le Gard rhodanien après avoir été rapatrié en France avec ses parents en 1962. "J'y suis entré, j'avais 5 ans, j'en suis sorti à 18 ans (... ) un enfer. On en souffre toujours. Soixante ans après, on n'arrive pas à tourner la page. On était des indésirables, des lépreux à qui on ne veut pas tendre la main."

