Harmony, une policière adjointe sauve la vie à un homme à Plan-de-Cuques après un message cardiaque de 20 min

Il lui doit la vie. Un homme de 72 ans à Plan-de-Cuques aujourd'hui hospitalisé est en vie après avoir fait un malaise qui aurait pu être fatal. Il a eu la chance d'avoir été entre les mains sauveuses de Harmony, 28 ans, policière adjointe. Samedi dernier, à Plan-de-Cuques, en début de matinée, l'équipage de trois policiers patrouille dans la ville quand une dame les interpelle : son beau-père est en arrêt cardiaque, les policiers se ruent au domicile de la victime, le cœur de l'homme ne bat plus, c'est là que la jeune policière entre en action.

Harmony, 28 ans, retire son gilet pare-balles et pratique un massage cardiaque sur la victime pendant 20 mn, avant l'arrivée des pompiers. Elle raconte : "20 minutes c'est très long et très court en même temps. C'est très long parce que c'est fatigant et très court parce qu'on se dit qu'une vie peut basculer. Pendant ce massage je revois une personne de ma famille décédée il y a peu de temps et je me dis que je ne peux pas le laisser partir".

Si Harmony réussit le massage et parvient à réanimer le monsieur de 72 ans, c'est parce qu'elle connaît très bien le geste. Avant d'entrer dans la police elle a suivi une formation de secours avant d'avoir à nouveau une formation aux premiers secours lors de son entrée dans la police : "J'étais très concentrée pour réussir au mieux le massage et en même temps je gérais sa famille qui était en panique à côté. Sa femme était en train de perdre la mémoire. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser sa famille sans lui".

"J'ai juste fait mon devoir de citoyenne"

Puis au bout de 20 minutes donc, les secours prennent le relais et retrouvent le pouls. La patrouille a donc ensuite rapidement escorté le patient jusqu'à l'hôpital. La famille est évidemment très reconnaissante. Avec beaucoup de pudeur, Harmony répond : "j'ai juste fait mon devoir de citoyenne avant tout, même si je suis policière, je suis citoyenne avant tout. Pour moi, c'est normal. Je ne suis pas une héroïne". Harmony qui estime qu'on devrait tous être formés aux gestes de premiers secours.