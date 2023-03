Harry Nussbaum : "Un mélange de miracle et d'humanité"

Harry Nussbaum est né en 1936 à Vienne, en Autriche. Installé à Beaugency depuis 1998, il livre le récit de son enfance dans un petit livre poignant, intitulé : "Nous avons survécu, un enfant juif dans la France occupée, 1940-1944" (Editions du jeu de l'oie, en version bilingue français/allemand). Ou comment lui et sa famille, réfugiés en France dès 1938, ont échappé à plusieurs reprises aux arrestations et aux rafles de Juifs, en Dordogne puis en Savoie - notamment à la grande rafle du 26 août 1942 organisée par Vichy qui aboutit à la déportation de 6 500 Juifs, dont la tante et la cousine de Harry Nussbaum, qui furent assassinés dès leur arrivée à Auschwitz.

Cela fait une quinzaine d'années que vous témoignez régulièrement devant de collégiens ou des lycéens, dans le Loiret et aussi en Allemagne. Et pourtant, l'idée de témoigner a mis du temps a faire son chemin dans votre esprit ?

Oui, à tel point que la première fois que j'ai été invité à intervenir dans un collège, j'ai eu ma sœur au téléphone la veille. Je lui ai dit : "Demain, je vais raconter notre histoire devant des collégiens", et elle m'a répondu : "Mais que vas-tu leur raconter ? Il ne nous est rien arrivé !" C'est en réfléchissant que j'ai compris que si nous y avions réchappé pendant la guerre, c'est parce que nous avions été de miracle en miracle. Et qu'en soi, au-delà de notre cas, cette histoire-là est significative.

Significative, car il ne s'agit pas que d'un miracle...

En effet, ce n'est pas que du hasard ni du miracle, c'est également dû à l'aide et à la complicité de nombreuses personnes de notre entourage, et à des réflexes d'humanité, y compris de la part d'un haut-fonctionnaire de Vichy et d'un maire pétainiste ! Cela permet de comprendre pourquoi, en France, 75% des juifs ont été sauvés, malgré la persécution du gouvernement de Vichy et le zèle des nazis : même s'il y a eu des dénonciateurs, beaucoup de Français se sont opposés à la barbarie, souvent de manière tacite, et trouvaient choquant qu'on puisse déporter les Juifs. Lorsque nous étions cachés à la montagne en Savoie, les paysans ne nous ont jamais posé de questions. Et à la Libération, un jour mon père a rencontré 2 gendarmes au café qui lui ont dit : "Ben on savait depuis toujours que vous étiez là-haut", et ils ne nous ont pas dénoncés.

Le livre de Harry Nussbaum est disponible aux éditions du Jeu de l'Oie. © Radio France - François Guéroult

Malgré tout, il s'agit bien d'une survie : on vous a alors volé votre enfance.

Un enfant qui, à l'âge de 6 ans, prend déjà conscience qu'il est en danger, que sa famille est en danger, ce n'est évidemment pas anodin. J'ai réalisé plus tard que j'avais mûri précocement et que je n'avais pas eu de véritable enfance, même si j'ai été cajolé par ma famille. Et j'ai conservé à jamais le souvenir douloureux de ma tante et de ma cousine, qui ont brusquement disparu. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1978, grâce au travail de Beate et Serge Klarsfeld, que j'ai eu la confirmation officielle qu'elles avaient été gazées dès leur arrivée à Auschwitz.

On peut dire aujourd'hui que vous êtes devenu un infatigable transmetteur de mémoire ?

Au fur et à mesure que je vieillis, je me rends compte qu'il y a de moins en moins de témoins pour parler de cette époque. Je m'aperçois aussi que la connaissance de la Shoah se délite. C'est devenu pour moi un devoir de témoigner. Le plus longtemps possible. Et, là aussi c'est un miracle, lorsque je m'exprime devant des collégiens ou des lycéens, je parviens à capter leur attention, sans qu'il y ait la moindre interruption. Cela me conforte, dans tous les sens du terme.

Harry Nussbaum est l'invité ce mercredi 22 mars de l'Université d'Orléans et de la LICRA dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il donnera une conférence à 14h puis à 18h à l'Hôtel Dupanloup.