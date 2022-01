Harry Potter, 20 ans après : "C'est comme retrouver de vieux amis" pour les fans de Touraine

Retour à Poudlard: c'est le titre, en français, donné au film des retrouvailles entre les acteurs de la célèbre saga, devenue l'une des franchises les plus rentables de l'histoire du cinéma. Le premier volet, sorti fin 2001, a été suivi de sept autres films. Aristide est tombé dans le chaudron Harry Potter dès ses huit ans. "Les premiers films, j'allais les voir avec mes parents, puis j'ai grandi, à la fin j'y allais seul. Et les bouquins, j'attendais la suite à chaque fois!" se souvient le Tourangeau, aujourd'hui presque trentenaire et devenu responsable de la boutique Les Trois Sorciers, installée à Tours et entièrement dédiée au monde d'Harry Potter. "Ces retrouvailles, ça va parler aux grands... aux grands comme nous!"

Les retrouvailles des acteurs, c'est une idée du studio Warner qui rappelle un peu l'émission spéciale pour la série "Friends." Une sorte de documentaire, tourné dans les décors des films, et diffusé ce 1er janvier sur la chaîne HBO aux Etats-Unis. Les extraits d'archives montrent l'évolution des acteurs... qui, comme leurs fans, ont bien grandi. Ce film, disponible en France sur la plateforme Salto, Aristide va le regarder avec plaisir. "C'est un nouveau Noël, c'est exceptionnel" s'enthousiasme le jeune homme, qui échange sur le sujet avec ses clients et son équipe. "Harry Potter, ce n'est plus une simple histoire d'enfance, maintenant les parents transmettent ça aux enfants, on est rendus sur trois générations, c'est un truc de fou."

C'est sûr que je vais pleurer !

Camille, fidèle cliente de la boutique, a aussi les yeux qui brillent. "C'est comme retrouver de vieux amis. On a grandi avec eux, ça a suivi mon collège, mon lycée. Je lisais un livre, le film sortait l'année d'après... le documentaire, on va le regarder tous les deux avec mon chéri." Avec son petit ami, elle a déjà tout prévu: le plaid, le chocolat, les petites lumières sous la télé pour l'ambiance magique. "Et c'est sûr que je vais pleurer! Monsieur non mais moi oui, c'est sûr."

20 ans après la sortie du premier film, 23 ans après le début de la publication des livres en France, Harry Potter a toujours la côte. Les récents films "Les Animaux Fantastiques", qui se déroulent dans le même univers, ont conforté la place de la franchise comme l'une des plus rentables de l'histoire. Elle a rapporté plus de 8 milliards de dollars au box-office. Les livres, eux, se sont vendus à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde. Sans oublier tous les produits dérivés, des peluches aux potions en passant par les vêtements et les bijoux...