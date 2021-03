Harry Potter s'installe à Belfort !

Si je vous dis "Expecto Patronum" ou encore "Expelliarmus" , vous me répondez forcément "Avada Kedavra" ! En clair, vous êtes fan de Harry Potter. Et si vous habitez le Nord Franche-Comté, vous allez êtes comblés puisque une boutique entièrement dédiée à l'univers du petit sorcier de Poudlard est sur le point d'ouvrir à Belfort ! Oui à Belfort ! Il s'agit de "L'Echoppe Magique". C'est la 6ème du nom, (cinq ont déjà ouvert dans le Grand Est (Nancy, Strasbourg et Dijon notamment)). L'enseigne, dont l'emplacement est encore tenu secret, mais qui pourrait, selon nos informations, se trouver en vieille ville, devrait ouvrir très prochainement. On y trouvera des centaines de produits dérivés à la gloire de Harry Potter.

Belfort, une ville pour Harry Potter

Pour Marine Dewonck, future gérante de la boutique L'Echoppe Magique à Belfort, la Cité du Lion se prédestinait à accueillir une enseigne dédiée à Harry Potter "Il fallait qu'il y ait une histoire, et Belfort est une très belle petite ville, avec un très beau coeur historique, et ça, ça nous a tout de suite attiré" et d'ajouter "et puis, dans nos boutiques de Strasbourg, Nancy ou encore Dijon, on a eu beaucoup de fans qui venaient de Belfort, donc on s'est dit, pourquoi pas ouvrir un magasin ici".

Des fans déjà impatients

Pour les fans belfortains du petit sorcier, et plus généralement ses fans nord francs-comtois, pouvoir trouver toutes sortes de produits dérivés sur leur héros est une aubaine "C'est sympa, surtout pour une ville comme Belfort. Moi, je vais y aller le premier jour, c'est sûr. Et puis, ce n'est pas comme dans les grands magasins, là, ce sera vraiment spécifique à Harry Potter, on va trouver de tout" confie Paul, 15 ans, un ado accroc. "Harry Potter, c'est légendaire quand même" s'enflamme Lucie qui ira acheter "des baguettes magiques, surtout pour ma soeur, plus fan encore que moi".

Ouverture programmée début avril

L'Echoppe Magique devrait proposer une large gamme de produits estampillés Harry Potter "Il y aura un renouvellement des articles très régulièrement" assure la gérante qui s'attend à une belle affluence pour le jour de l'ouverture, envisagée début avril si la situation sanitaire le permet encore d'ici-là. Son emplacement devrait être dévoilé quelques jours avant, la vieille ville semble tenir la corde. En attendant, Paul prépare ses emplettes "Mes étagères ne demandent qu'à être remplies, quand on aime, on ne compte pas, surtout pour Harry ! "