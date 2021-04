Hasparren fait un dossier pour la Fondation du patrimoine pour sa chapelle Sacré Coeur

Le chapelle du Sacré Coeur d'Hasparren continue ses travaux. Engagés en 2019 par l'ancienne mandature qui avait acquis cette Chapelle pour 1€ symbolique, il s'agit de restaurer entièrement cet édifice datant de 1930. "On s'était rendu compte, quand on voit des photos qui datent d'il y a une dizaine d'années, que tout était fissuré et que tout était que l'eau rentrait, que les peintures s'abîmaient et que, du coup, c'était même plus prudent de la laisser ouverte au public" explique l'actuel adjoint au maire de la ville en charge de la culture et du patrimoine Joseph Laffitte. "L'essentiel du budget avait été mis quand même à l'intérieur, dans la décoration, et c'était en plus construit dans une zone un peu humide".

Il y a encore pas mal de mois de travaux de restauration à l'intérieur de la chapelle d'Hasparren © Radio France - Anthony Michel

A l'extérieur, l'enduit a été refait, tout comme le toit, avec des tuiles dans les même couleur de l'époque. A l'intérieur "on va repeindre tout le plafond. Les fresques, qui sont un peu masqué par du plastique, sont très originales. Il y a quarante huit saints qui sont représentés. Miraculeusement, ça, ça a été bien préservé, mais il y aura quand même des petites retouches. Les vitraux sont entièrement refait de A à Z. Et puis, toute l'électricité va être refaite aussi. C'est vraiment une mise en œuvre complète. C'est presque une reconstruction à l'identique."

1,8 millions d'euros de travaux

La chapelle Sacré Cœur est fermée au public depuis 2012. Elle a été classée aux monuments historiques en 2011, ce qui explique qu'une partie des travaux est prise en charge par l'état. Sur les 1,8 millions d'euros de coût total de la rénovation, environ la moitié est prise à son compte par l'état. Mais le reste, c'est évidemment à la commune de le porter. Le conseil municipal a validé cette année une deuxième tranche du budget de travaux, prévu sur quatre ans. "On aimerait pouvoir rouvrir à l'horizon de l'été 2023" explique l'adjoint au maire. Hasparren s'est donc rapproché de la Fondation du Patrimoine a monté un dossier afin qu'une partie de la mosaïque dans le chœur, dont le coût de la restauration est budgétée à 44 000 euros HT soit financée.

La seule restauration de la mosaïque du choeur de la chapelle Sacré Coeur est budgetée à plus de 44 000 euros HT. © Radio France - Anthony Michel

La mairie qui lance un appel au soutien aussi, pas financier, mais moral afin de compléter le dossier pour la Fondation du patrimoine dont le jury doit faire un premier tri le 9 mai prochain. Il s'agit de remplir sur ce lien son identité et d'indiquer "chapelle Hasparren" dans le nom du projet soutenu.