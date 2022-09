Hausse du prix de l’électricité : l’enseigne Jour 2 Marché menacée de fermeture à Albi

L’enseigne Jour 2 Marché (J2M) a une véritable épée de Damoclès sur la tête. Le magasin est pourtant tout neuf. Il vient d’ouvrir à Puygouzon dans la périphérie d’Albi, route de Castres. Le patron a embauché début juillet cinq salariés. Mais le magasin pourrait être contraint de fermer quand il va recevoir sa facture d’électricité.

Facture astronomique

L’enseigne, créée en 2016 à Béziers, comptait jusqu’ici 12 magasins. Mais elle vient d’en fermer deux - situés dans la Loire - à Feurs et à Saint-Galmier, près de Saint-Etienne. Une fermeture du jour au lendemain, quelques semaines après leur inauguration. Et ces deux magasins avaient ouvert quasi en même temps que celui du Tarn. Et ils ont fermé à cause de la facture d’électricité "astronomique" reçue en juillet et en août. Certes, les dizaines de frigos de l’entreprise consomment, mais pas au point d’expliquer cette hausse.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le magasin d’Albi, qui a souscrit le contrat en même temps que les deux magasins de la Loire, pourrait donc lui aussi recevoir une facture d’environ 15.000 euros par mois. Un montant dix fois plus important plus que les prévisions. Pas viable, estime le directeur, qui malgré tout veut rester optimiste. D’autant que l’enseigne, qui vend de l’épicerie déstockée, marche bien, assure-t-il. Les clients sont au rendez-vous. Mais les prix de l’électricité pour les gros consommateurs (ceux qui ont un contrat pour plus de 36 kilowattheures) sont devenus fous et ne sont pas régulés. Le prix du kilowattheure est passé de 80 à 1.000 euros dans certains cas avec certains fournisseurs. Alors, l’enseigne est en train de signer le licenciement de neuf salariés des deux magasins dans la Loire. Elle estime que son développement ne pourra pas se poursuivre pour le moment. Et les dirigeants croisent les doigts pour sauver le site d’Albi.

La CCI en appelle à l'Etat et à la Région

Les entreprises, qui négocient ou renégocient en ce moment leurs contrats d'électricité, sont très impactées par les hausses. Et le président de la CCI du Tarn, Michel Bossi, s’attend à ce que d’autres structures soient en grosse difficulté dans les semaines à venir. "On est dans une situation où l'on n'arrive plus du tout à maîtriser les augmentations d'énergie. Beaucoup d'entreprises ont négocié leur contrat énergétique, souvent pour deux à trois ans. Il y a beaucoup de contrats qui vont tomber en fin d'année, et beaucoup d'entreprises vont se trouver réellement en difficulté. Je pense notamment à certains métiers comme les métiers qui travaillent la terre cuite, les briquettes et les poteries, les métiers du verre, etc. Ca va être très complexe. On n'a pas de visibilité. Les entreprises ne peuvent pas intégrer les hausses dans leur modèle économique". Il faut que l’Etat et la Région soutiennent les plus gros consommateurs d’électricité plaide Michel Bossi. "Il va falloir qu'on aide ces entreprises sinon, elles ne pourront pas survivre."