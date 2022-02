Hausse de l'électricité : les PME tentent de trouver des solutions en Loire-Atlantique et en Vendée

C'est un véritable casse-tête pour les entreprises. Depuis plusieurs mois, les prix de l'énergie flambent et notamment ceux de l'électricité qui augmentent encore de 4% mardi 1er février. Une charge de plus en plus conséquente pour les PME (petites et moyennes entreprises). "On est pieds et poings liés et aujourd'hui, on a besoin d'énergie électrique pour faire tourner l'usine. On n'a pas d'alternative", remarque la dirigeante de la scierie Bourdaud, Pascaline Gorree-Bourdaud.

Une facture d'électricité doublée

Dans cette scierie de Nozay, en Loire-Atlantique, la facture d'électricité passera de 175.000 euros à 400.000 euros par an en 2022. Soit plus du double. Et pourtant, pour anticiper la hausse, pour la première fois la scierie s'est regroupée avec d'autres entreprises afin de payer moins cher.

Une solution nécessaire mais imparfaite, juge la directrice : "C'est une solution qui a permis d'amortir la chute." L'entreprise compte mener rapidement une étude sur sa consommation énergétique. "On pense notamment à tout ce qui est aspiration. Il y a certains moteurs qui peuvent être mis sur variateur, peut-être aussi au niveau de l'éclairage. On a certainement des économies à faire, mais ces économies, elles représentent 10, voire 15%. Ce sera le maximum mais on ne pourra pas diviser par deux notre facture d'énergie. Ça, ce n'est pas possible !" La scierie n'aura donc pas d'autre choix que de répercuter les surcoûts de sa facture énergétique sur ses prix, conclut Pascaline Gorree-Bourdaud.

Autre exemple, chez Charrier Bois, à Sainte-Florence. Dans cette entreprise de menuiserie vendéenne, on a fini par renoncer à la fabrication de certaines pièces qui ont été sous-traitées dans l'objectif d'économiser de l'énergie. "Notre consommation d'énergie, aussi bien humaine que facturée par EDF par exemple s'en est trouvée réduite parce qu'on n'a pas eu besoin de faire de l'usinage et de faire fonctionner nos machines. On les a fait fonctionner pour des produits sur lesquels on avait plus de valeur ajoutée", précise le PDG de Charrier Bois, Bertrand Ducept.

Produire son électricité

De son côté, l'entreprise d'usinage Rabas, à Saint-Nazaire, a cherché des techniques pour produire plusieurs pièces à la fois, afin de moins utiliser les machines. Le sous-traitant d'Airbus a par ailleurs pour projet de changer son mode de consommation énergétique. C'est par exemple _"_équiper l'ensemble de nos bâtiments en panneaux solaires et revendre la partie électricité pour que ça nous fasse toujours moins en termes de charge", explique le dirigeant Stéphane Guillotin.

Une solution possible pour alléger la facture d'électricité - actuellement entre 4.000 à 5.000 euros chaque mois - sans augmenter ses prix. "Il ne faut surtout pas impacter le client, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous liés par des contrats à long terme. Et nous, c'est notre cas et la révision de prix n'est pas forcément possible. Donc, ça va être l'entreprise qui va être obligée d'appréhender celle-ci." L'entreprise Rabas a même créé un nouveau poste récemment. Un salarié dont la mission est de trouver les moyens de réduire les coûts de production, notamment ceux liés à la hausse du prix de l'énergie.

"La double peine"

Certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Il s'agit des entreprises qui se trouvent en bout de chaîne de production, au plus près du consommateur, comme c'est le cas notamment pour les entreprises du BTP. Ces entreprises "vont avoir _un double effet de ces augmentations du prix de l'énergie_, détaille le président de la CPME des Pays de la Loire, Olivier Morin. Au travers de leur production propre qui leur coûte plus cher, mais aussi au travers des achats qu'elles font. Donc, c'est la double peine."