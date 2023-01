Hausse de l'énergie : la préfète de Haute-Vienne en VRP des dispositifs gouvernementaux

La semaine prochaine, Sébastien Chabernaud, boulanger depuis 2006 à Pierre-Buffière au sud de Limoges, va recevoir un nouveau four électrique. Un investissement d'environ 50.000 euros décidé face à la hausse des prix de l'énergie explique t-il : "La différence c'est la taille et la consommation. Là j'ai besoin de 60 kw et avec le nouveau je n'aurai besoin que de 36." L'artisan peut ainsi passer au tarif régulé et bénéficier comme les particuliers du bouclier tarifaire. Car si pour l'instant, Sébastien Chabernaud n'a pas vu ses factures s'envoler, il préfère anticiper et cet achat conséquent : "L'augmentation paie largement le four, il n'y a pas photo. Après, on va voir l'avenir."

Face aux représentantes de l'Etat, la préfète Fabienne Balussou et Véronique Gabelle, directrice des Finances publiques dans le département, le boulanger fait part de ses inquiétudes. Même s'il a dû augmenter deux fois ses prix, sa situation économique est stable pour l'instant, mais "il y en a déjà beaucoup qui sont dans la merde et pas seulement les boulangers. C'est une filière entière, les fournisseurs s'inquiètent aussi avec les ardoises laissées par les boulangers qui sont plantés".

Des dispositifs de veille pour éviter le pire

Bien consciente des difficultés et pour être le plus réactif possible, Fabienne Balussou, la préfète de Haute-Vienne veut faire connaître les dispositifs mis en place au niveau national et déclinés sur le département. Elle rappelle le numéro de la préfecture 05.55.44.18.00 pour mettre en relation le chef d'entreprise et les services compétents.

A ses côtés, le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat insiste lui aussi sur l'accompagnement mis en place depuis le mois de septembre : phoning auprès des artisans, identification des entreprises en difficulté avec l'aide des collectivités. Selon Eric Faucher, pour l'instant moins de 10% des artisans haut-viennois connaissent de grosses difficultés. Mais toutes les situations ne sont pas encore remontées. Lui aussi rappelle le numéro de la CMA pour ceux qui en auraient besoin : 05.55. 45.27.00.