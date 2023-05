Hausse de la consultation de sites pornos chez les mineurs : "cela donne des visions biaisées de la sexualité"

Une étude commandé par l'Arcom, publié ce jeudi 25 mai constate que de plus en plus de mineurs consultent des sites pornographiques.

En 2022, deux millions 300 000 mineurs fréquentaient chaque mois des sites pornographiques. Un chiffre en forte augmentation de 36 % sur cinq ans. C'est la conclusion d'une vaste étude menée par l'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en partenariat avec Médiamétrie et publiée ce jeudi 25 mai.

Selon cette étude, les mineurs sont exposés de plus en plus tôt à la pornographie avec 51% des garçons de 12-13 ans. Un chiffre qui ne surprend pas Agathe Cros, animatrice de prévention et chargée de projet au planning familial 37, invitée de France Bleu Touraine, ce vendredi 26 mai. "C'est une corrélation avec ce que l'on voit sur le terrain."

Dans les rues de Tours, certains adolescents ne s'en cachent pas. Théophile est tombé sur du porno à l'âge de 13 ans. "Clairement, on appuie sur le bouton, oui j'ai 18 ans et c'est fini", explique-t-il. Désormais âgé de 15 ans, il continue à regarder des vidéos à l'abri regard de ses parents. Mais prendra-t-il le porno et son culte exagéré de la performance en exemple pour son premier rapport sexuel ? Théophile assure que non, tout comme son ami Benjamin. "Cela doit être plus sensuel. Ce ne sera pas surjoué, car là, ce sont des acteurs."

"Ça bousille le cerveau"

Ces vidéos "donnent des visions de la sexualité qui sont un peu biaisées, qui sont basées sur des notions de performance et moins de plaisir. La question du consentement, on sait que dans le porno, elle n'est jamais très centrale. Souvent, il n'y a pas de notion de consentement, ou alors s'il y en a, elle est souvent pas respectée", ajoute Agathe Cros.

Mathis, lui aussi à commencer à en regarder à l'âge de 13 ans. Une expérience qu'il regrette et demande plus de régulation, car il constate aujourd'hui qu'il n'y en a presque pas. "Faudrait l'interdire aux jeunes, car ça bousille le cerveau. Cela ne m'a pas bien influencé." Pour tenter de maîtriser la consultation des sites pornographiques, le gouvernement entend également donner à l’Arcom, de nouvelles compétences en la matière.

Le projet de loi pour « sécuriser et réguler l’espace numérique » prévoit de donner à l’Arcom le pouvoir de bloquer, sans passer par un juge, les sites pornographiques qui ne vérifient pas correctement l’âge de leurs visiteurs. "C'est bien que le gouvernement et les pouvoirs publiques s'emparent de cette question et admettent qu'il y a sûrement un souci", précise Agathe Cros qui déplore toujours le manque de cours d'éducation sexuelle.

