Malgré la mobilisation des retraités contre la hausse de la CSG, qui "fait baisser leurs revenus", le gouvernement ne reculera pas sur cette réforme qui vise à faire augmenter les salaires. Sauf, a annoncé Édouard Philippe mardi, pour 100.000 foyers fiscaux dont le revenu se situe "juste au dessus du seuil" déclencheur de cette augmentation de la taxe. Pour eux le gouvernement s'engage à "corriger le dispositif".

Rappelant que "40% des retraités ne sont pas concernés par l'augmentation de ce taux de CSG", le Premier ministre a souligné qu'elle s'appliquait "pour tous ceux qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 14.404 euros".

L'augmentation du minimum vieillesse soulignée

"Dans un couple" par exemple, avec "une petite retraite et une retraite largement au-dessus du seuil", "l'addition des deux retraites fait que vous passez au-dessus du seuil du revenu fiscal de référence pour un couple", a expliqué le Premier ministre. Selon lui également, "7,5 millions de Français sont concernés par le taux plein de CSG qui est augmenté" et il y a 100.000 (personnes sur ces 7,5 millions) qui sont dans une zone d'interstice où, objectivement, ils voient une augmentation de leur CSG alors que l'addition des deux niveaux de pension les place juste au-dessus du seuil. "Pour ces 100.000 Français-là, il faut corriger le dispositif, et nous le corrigerons dans la prochaine loi de finances", a-t-il indiqué.

En réponse à ces critiques sur la hausse de la CSG, le Premier ministre a également rappelé la hausse au 1er avril prochain de 30 euros du minimum vieillesse.