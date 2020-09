Hausse de la délinquance à Bordeaux : à Saint-Michel "une vague qui vient de loin"

France Bleu Gironde : l'insécurité à Saint-Michel c'est une réalité, une fiction, un sentiment ?

Sabine Immer : c'est une réalité quotidienne qui s'est installée depuis plusieurs années. Cette insécurité s'est accumulée au fil du temps parce que ça n'a jamais été considéré comme ça aurait dû l'être. Aujourd'hui on arrive à un point de non-retour avec un effet d'accumulation et un vrai ras-le-bol des habitants et des commerçants.

A quel type d'événements faites-vous référence ?

C'est des des bagarres qui dégénèrent, une guerre de territoire entre dealers, du vol à la tire et puis un état de tension général avec des violences en pleine rue. C'est une vague qui vient de loin. En tant que commerçants du quartier on a été extrêmement nombreux à signaler cette problématique à la municipalité précédente. De petits dérapages en petits dérapages on est arrivé à une violence beaucoup plus importante qui n'a jamais été vraiment considérée comme telle.

La mise en place récente d'un groupe local de traitement de la délinquance piloté par le parquet en lien avec la police, la préfecture et la mairie, c'est une bonne chose pour Saint-Michel?

Je pense qu'une action coordonnée c'est ce qu'il fallait faire. On l'a réclamé du temps où Nicolas Florian était maire. Il fallait une considération nationale, municipale et locale du problème. C'est ce qu'est en train de mettre en place Pierre Hurmic. J'ai envie d'y croire, je suis optimiste. Ce qui est certain c'est qu'il faut une présence physique et plus de "bleus" dans la ville de Bordeaux et en particulier à Saint-Michel.