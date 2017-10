Hausse de taxe foncière : tous les chiffres dans les Bouches-du-Rhône et le Var

La taxe foncière continue de grimper selon les chiffres communiqués par l'Union nationale des propriétaires immobiliers. La hausse est de 14,55% à Marseille et de 15,16% à Toulon. Retrouvez tous les chiffres dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

La taxe foncière a grimpé de 14% entre 2011 et 2016 en moyenne en France et entre 14% et 15% à Toulon et Marseille, selon les chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) dévoilés ce jeudi par Aujourd'hui en France.

A Lille la taxe foncière est en hausse de plus de 32% selon l'UNPI. A Paris (+8,4%) et Nice (+6,5%), l'augmentation est plus mesurée. Paris où selon un agent immobilier marseillais, "le montant de la taxe est de 800 euros pour un 70 m2 avenue Mozart. La somme à verser est rigoureusement identique pour un 53 m2 dans le 1er arrondissement de Marseille". La taxe fonciere est baséee sur la valeur locative du bien.

+20% à Cassis et -6,6% à Rognes

Dans le tableau fourni par l'UNPI, les résultats dans les Bouches-du-Rhône et le Var sont très disparates. A Aix-en-Provence, la hausse entre 2011 et 2016 est de 7,16%. A Marseille, elle est de 14,55% et à Martigues de 7,20%. Cassis (+20,11), Chateauneuf-les-Martigues (+20,27%) et Fontvieille (+20,61%) sont les communes des Bouches-du-Rhône où l'augmentation est la plus forte. A Gemenos (+1,41%) et Miramas (+0,39%), la taxe foncière a le moins augmenté. A Rognes, la taxe a même été réduite de 6,62%.

+ 46% à Montferrat

Dans le Var à Toulon, la hausse de la taxe professionnelle entre 2011 et 2016 et des 15,16% et de 13,97% à la Seyne-sur-Mer. La hausse la plus spectaculaire est à Montferrat (+46,25%), au Muy (+44,07%), à Saint-Antonin-du-Var (+42,91%), à Puget-sur-Argens (+38,94%) et Taradeau (+34,30%). La commune de Vins-sur-Caramy détient le record de la hausse la plus faible : 2,96%.