Hausse des adhésions pour les syndicats basques avec la mobilisation contre la réforme des retraites

Les représentants des syndicats du Pays basque sont unanimes pour dire que ces dernières semaines, et avec la mobilisation contre la réforme des retraites, il y a comme un vent nouveau dans leurs rangs. La CFDT a enregistré 30 % de nouvelles adhésions depuis le début de l’année 2023. La CGT, qui compte 2.000 adhérents au Pays basque est formelle : il y a nettement plus d’arrivées que de départs cette année. LAB ( 600 adhérents au Pays basque nord) aussi l’a constaté depuis les dernières élections professionnelles. Pour Solidaires, c’est encore un ressenti car les chiffres sont recensés au niveau national et n’ont pas encore été communiqués aux unions locales. Mais là encore, il n’y a pas vraiment de doute disent-ils vu le nombre de personnes jamais vues jusque là qui assistent aux assemblées générales.

Les syndicats disent tous voir de nouveaux visages dans les manifestations contre la réforme des retraites © Radio France - Céline Arnal

Les syndicats sont aussi unanimes pour dire que depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, ils ont reçu beaucoup plus d’appels téléphoniques que d’habitude pour avoir des précisions sur les modalités de grèves et ça se voit dans les cortèges où il y a nettement plus de de nouveaux visages que d’habitude.