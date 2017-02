Loire : forte hausse des cambriolages en 2016

La tendance est nationale. Le nombre de cambriolages est en forte hausse pour l'année 2016. Dans la Loire, ce sont plus de 5100 cambriolages qui ont été signalés aux autorités.

1121 vols de plus en 2016 dans la Loire, par rapport à 2015. Cette sorte de délinquance est en forte hausse, en particulier les cambriolages. Les voleurs évoluent, ils préfèrent les résidences principales et secondaires, délaissent un peu plus les locaux commerciaux. Résultat : une hausse des cambriolages de 27,9% en sur l'année 2016.

Au total ce sont plus de 5100 cambriolages dans tout le département qui ont été signalés cette année. Une expérience traumatisante pour les victimes, "c'est un viol de notre intimité" raconte une stéphanoise. Son appartement a été cambriolé en juillet 2016. Depuis, elle a fait quelques aménagements, "on a mis une porte blindée et une alarme. Parce qu'on s'est dit : ils peuvent revenir. Donc on a préféré ne pas prendre de risque." Dans le quartier, la porte d'une autre voisine a été défoncée, seulement une semaine plus tard.

50% des auteurs identifiés sont mineurs

Particularité dans les zones gérées par la police, ce qui correspond aux grandes villes comme Saint-Étienne, 50% des auteurs de cambriolages identifiés en 2016 sont des mineurs. Noëlle Deraime, directrice départementale de la sécurité publique "ne l'explique pas". En revanche, elle note que ces voleurs sont de plus en plus jeunes, parfois ils ont seulement 12 ans.

Du côté de la gendarmerie on multiplie les patrouilles de militaires et de réservistes dans les zones péri-urbaines. Le colonel, Jean François Morel, commandant départemental de la gendarmerie relève l’efficacité du plan "Participation Citoyenne". Mis en place il y a quelques mois, "ce sont avec nous des citoyens identifiés qui sont nos yeux et nos oreilles" explique le colonel. "Sur ces 46 communes où ce dispositif est en place, sur la moitié d'entre elles, la délinquance a diminué. Dans un peu plus d'un quart d'entre elles, les cambriolages sont en baisse et on a notamment une diminution de 30% des vols à la roulotte et des accessoires de véhicules sur la voie publique" détaille Jean François Morel.

Le cambriolage numérique

Mais les vols, ne se passent pas que dans nos rues et nos maisons. Le cambriolage de demain se passe sur internet. "On partage de plus en plus son compte bancaire, ses codes de carte bancaire et sa vie sur internet" explique le commandant départemental de la gendarmerie. Résultat : il y a presque autant d'infractions économiques et financières que de cambriolages.

"Ne pas être dupe et naïf. Quand quelqu'un vous fait croire que vous êtes titulaire d'un héritage en Afrique, en général c'est une jolie arnaque." - le colonel Jean François Morel, commandant de la gendarmerie de la Loire.

"Aujourd'hui, c'est plus dangereux de cambrioler une maison qu'un compte bancaire" explique le colonel de la gendarmerie. Ces vols sont possibles en masse et à l'étranger. Surtout, les préjudices sont énormes et les enquêtes plus difficiles. Mettre une alarme et un chien dans sa cour, c'est bien et utile. Ne pas se montrer naïf et imprudent sur internet, aussi.