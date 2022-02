Hausse des chiffres de la délinquance en Haute-Vienne

Tous les indicateurs de la délinquance sont en hausse en Haute-Vienne. La préfecture a fait le bilan ce lundi de l'année 2021. Atteintes aux biens et aux personnes : tout augmente par rapport à l'année 2020, une année particulière marquée par deux confinements et les couvre-feux.

Les atteintes aux biens et aux personnes sont en hausse par rapport à 2020

Ce sont des chiffres symboles d'un retour à la vie normale et à la délinquance du quotidien. La préfecture de Haute-Vienne a fait le bilan ce lundi de la délinquance dans le département en 2021. Après une année 2020 atypique, marquée par deux confinements et des couvre-feux, les chiffres repartent à la hausse. Mais "pas d'alerte" résume la préfète, Fabienne Balussou. Ces chiffres sont "source de vigilance", rajoute le procureur de la République, Baptiste Porcher.

Augmentation des atteintes aux biens

Hausse des cambriolages, des vols de voiture, des dégradations et des vols avec violences pour lesquels, 184 faits commis l'an dernier. Pour ce qui est de la zone police, le directeur départemental de la sécurité publique, Yannick Salabert, note un retour au niveau de délinquance de 2019 avec une hausse de la délinquance sur la voie publique, "la petite délinquance". Du côté de la gendarmerie, le général Bernard Thibaud, qui commande le groupement départemental, on recense 10.320 interventions en 2021, une hausse de 7%, qui monte à 14% pour les interventions nocturnes.

Augmentation des atteintes aux personnes

Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont augmenté de 24,6% pour atteindre 2.790 faits en 2021. Dans ce domaine, les violences sexuelles et les violences intrafamiliales explosent. +30% sur un an pour les violences intrafamiliales et +64% pour les violences sexuelles.

Cette augmentation est probablement liée à une certaine libération de la parole et aux dépôts des plaintes facilités. D'ailleurs une Maison de Protection des Familles a vu le jour cet été, gérée par la gendarmerie. Et, une salle Mélanie dédiée aux auditions des plus jeunes est en cours d'installation au commissariat de Limoges.

Sur le plan judiciaire, le procureur rappelle que 3 à 4 personnes sont déferrées chaque semaine devant le tribunal de Limoges. Aujourd'hui 9 téléphones grave danger sont attribués dans le département et 5 bracelets anti rapprochement ont été posés en un an.

Le trafic de stupéfiants

904 personnes ont été mises en cause par la police et la gendarmerie en 2021. Soit une hausse de 40%, qui peut aussi être attribuée à la mis en place des amendes forfaitaires délictuelles, qui réprime de façon directe la détention de produits stupéfiants.

Ainsi, 151 kilos d'herbe et 529 kilos de résine de cannabis ont été saisis. Près de 2,5 kilos de cocaïne ou encore plus de 2 kilos d'amphétamines. Sur les 14 points de deal dans le département, 5 restent encore à neutraliser.