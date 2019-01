Hausse des décès et baisse des naissances dans les Pays de la Loire

Pays de la Loire, France

Les Pays de la Loire comptaient 3.786.550 habitants au 1er janvier 2019. La croissance démographique dans la région reste soutenue, elle est de 0,8% en moyenne depuis l'an 2000, mais elle ralentit. C'est le constat établi par l'Insee. L'institut de la statistique publie les chiffres ce mardi.

La croissance de la population régionale passe de 33.400 habitants supplémentaires chaque année entre 2000 et 2006, à 29.500 entre 2007 et 2014. Et cela s'accentuerait ces dernières années : seulement 21.700 nouveaux habitants entre 2015 et 2018. Cette décélération concerne quasiment toutes les régions de France.

La baisse des naissances se poursuit

La baisse des naissances contribue à ce ralentissement de la croissance démographique. L'année dernière, près de 40.000 bébés sont nés dans les Pays de la Loire, soit 370 naissances de moins qu'en 2017.

Evolution du nombre des naissances dans les Pays de la Loire. - Insee

Le nombre de bébés est en hausse dans un seul département de la région : la Mayenne. Les naissances sont stables en Loire-Atlantique et en Vendée, en baisse dans la Sarthe et le Maine-et-Loire.

Avec 1,88 enfant par femme en 2017, la région Pays de la Loire est la quatrième la plus féconde en France. Et le département où l'on a le plus de bébés est encore la Mayenne avec quasiment deux enfants par femme en moyenne (1,93). La fécondité est la plus faible de la région en Loire-Atlantique, avec 1,86 enfant par femme.

Toujours de nombreux décès

En 2018, le nombre de décès a augmenté dans les Pays de la Loire : 35.000 habitants ont perdu la vie, soit 220 de plus qu’en 2017. Cette hausse est inférieure au niveau national. Les décès sont plus nombreux en Loire-Atlantique, en Vendée et dans le Maine-et-Loire. Ils sont stables en Mayenne, et moins nombreux dans la Sarthe.

Évolution du nombre de décès en Pays de la Loire. - Insee

Les femmes ont encore une espérance de vie nettement supérieure aux hommes. Dans notre région, une femme née en 2017 devrait vivre en moyenne 85 ans et 7 mois, contre 79 ans et 5 mois pour un homme. Mais cet écart se réduit petit à petit.