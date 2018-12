Hausse des dégradations de radars en Côte-d'Or : quelle incidence sur la sécurité routière ?

Côte-d'Or, France

La préfecture de Côte-d'Or reconnait une hausse des dégradations légères ces derniers mois sur les radars du département mais ne souhaite pas communiquer les chiffres. Pour éviter toute surenchère et rappelle que des enquêtes sont ouvertes pour rechercher les auteurs de ces dégradations.

Une incidence sur la sécurité routière

Des dégradations plus nombreuses qui ont une incidence sur la prévention routière. C'est l'avis d'Yves Lemaire, le directeur régional de l'association de prévention routière en Bourgogne-Franche-Comté, "ce qui est sûr c'est qu"il y a une baisse des recettes des radars or ces recettes sont destinées à financer des aménagements, par le biais de subventions, pour les petites communes comme des trottoirs pour les piétons ou des zones 30". "Ce sont des actes contre-productifs qui se retournent contre les auteurs de ces dégradations puisqu'ils jouent à l'encontre de leur sécurité" tempête le directeur régional."

La dégradation d'un radar est un délit qui peut vous coûter cher

Une dégradation légère est passible d'une amende de 3.750 € assortie d'une peine de travaux d'intérêt général rappelle la préfecture. Et si c'est une dégradation plus grave, l'amende peut monter entre 30 et 75.000 € , à laquelle s'ajoute le montant des réparations.

Le montant moyen d'une réparation pour remplacer un radar est évalué entre 30.000 à 40.000 €.

