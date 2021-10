De plus en plus d'expulsions dans les bidonvilles de la métropole lilloise, dénonce un collectif

Deux bidonvilles vont être évacués ce jeudi 21 octobre matin, à Sainghin-en-Mélantois, près de Lille. Dix-huit personnes de la communauté Rom vont être expulsées, dont cinq enfants. Elles disent n'avoir reçu aucune proposition de logement alternative. Les expulsions de bidonvilles s'accélèrent ces dernières semaines dans la métropole lilloise, à dix jours du début de la trêve hivernale. Le collectif Solidarité Roms dénonce un acharnement et demande la mise en place de vraies solutions de relogement, alors que 650 personnes vivent en bidonville dans la MEL.

"À chaque fois, on nous dégage"

Quatre caravanes installées sur le bord de l'autoroute, des tapis et des palettes au sol pour ne pas glisser dans la boue : c'est ici que David et sa famille ont élu domicile, après avoir été expulsés trois fois en quelques jours de terrain voisins. "Tous les jours, on cherche des terrains, et à chaque fois, on nous dégage, explique le jeune homme de 20 ans. On nous dit d'aller sur les aires d'accueil des gens du voyage, mais comme on n'a pas la nationalité française, ce n'est pas possible."

La famille est en France depuis 2009. David travaillait dans le nettoyage, les cinq enfants allaient à l'école. Mais les expulsions à répétition depuis la rentrée compliquent tout. "Parfois, on vient nous dégager à 5h du matin. Alors j'ai dû louper le travail pendant deux jours. J'ai essayé d'expliquer, mais mon patron a mis fin à mon contrat", continue-t-il. Les enfants ne peuvent plus non plus être scolarisés.

Parfois, on vient nous dégager à 5h du matin. Alors j'ai dû louper le travail pendant deux jours. J'ai essayé d'expliquer, mais mon patron a mis fin à mon contrat - David, habitant du bidonville de Sainghin-en-Mélantois

Un vrai gâchis, pour le collectif Solidarité Roms, dont Dominique Plancke est le porte-parole : "S'acharner à les déplacer, à rendre leur situation encore plus précaire alors qu'ils étaient sur des rails d'insertion, ça ne peut pas être la solution, s'inquiète-il. Et ça accélère : on a eu quatre expulsions en une semaine, et on sait que d'autres terrains pourraient être visés."

Changement de cap

Cette hausse des expulsions marque un changement de direction dans la politique de la préfecture, selon le collectif, qui met le phénomène sur le compte de l'arrivée du nouveau préfet de région cet été. "Depuis début septembre, on est revenu en arrière", affirme Dominique Plancke.

Une partie des Roms est confrontée à des expulsions "sèches", sans solution de relogement, contrairement une instruction gouvernementale datant de janvier 2018, qui prévoit qu'il doit y avoir des propositions de solutions adaptées à chaque famille. Une instruction globalement respectée par le précédent préfet, selon le collectif. "On a vraiment l'impression d'un gâchis humain et financier, regrette Dominique Plancke. Depuis trois ans, grâce à cette instruction, on avait réussi à intégrer des habitants de bidonvilles, qui maintenant travaillent et payent leur loyer."

Un revirement dénoncé notamment par le groupe EELV au conseil départemental du Nord, qui a publiquement demandé au préfet d'ajourner les expulsions il y a quelques jours. Contactée, la préfecture n'a pas répondu à nos demandes ce mercredi 20 octobre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix