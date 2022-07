Hausse des loyers : "le gouvernement doit revoir sa copie" dénonce la Confédération nationale du logement

Le gouvernement et le Conseil national de l'habitat ont choisi ce lundi de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pour faire face à l'inflation. Le président de la Confédération nationale du logement juge cette augmentation déjà bien trop élevée. Il redoute de nombreuses expulsions.

Face à l'inflation, le gouvernement opte pour un "bouclier loyer". La hausse des loyers sera plafonnée à 3,5% maximum sur un an. Une mesure validée lundi par le Conseil national de l'habitat et qui doit être votée cet été par le Parlement dans le projet de loi de finances rectificatives. Mais pour la confédération nationale du logement, cette hausse, même limitée, est déjà trop élevée. "C'est énorme, pour un loyer de 600 euros ça veut dire 20 euros en plus", s'insurge Eddie Jacquemart, le président national de l'association, qui est présent en Dordogne ce samedi pour l'assemblée générale de l'antenne périgourdine. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Périgord ce vendredi.

La Confédération nationale du logement demande le blocage total des loyers

Dans un contexte de hausse des prix de l'électricité, du carburant et des aliments, sur fond de guerre en Ukraine, la Confédération nationale du logement demande un effort plus important de l'Etat. L'association veut un blocage total des loyers. "Le gouvernement doit revoir sa copie, insiste Eddie Jacquemart. Il faut qu'on obtienne un taux de revalorisation de 0% en 2022 et 2023."

Selon lui, les locataires des logements sociaux vont voir leurs loyers augmenter de 7% d'ici 2024. Et les locataires du privé, eux, recevront des quittances plus élevées dès cette année. "Le niveau des loyers est déjà trop élevé, nous sommes pour régulation pérenne", poursuit-il.

Risque de loyers impayés et d'expulsions

Le président de la Confédération national du logement craint l'augmentation des loyers impayés et des expulsions. A partir de ce vendredi 1er juillet, le barême des APL doit être augmenté pour donner un coup de pouce aux locataires les plus précaires, mais "ce n'est pas suffisant, et tous les locataires ne touchent pas les APL."