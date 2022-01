Hausse des naissances en Bretagne pour l'année 2021

Plus de bébés bretons en 2021. C'est le constat fait par l'Insee avec des chiffres provisoires sur les six premiers mois de l'année passée. Un bilan positif alors qu'une chute des naissances était attendue après les premières vagues du Covid-19 en 2020.

Les bébés bretons nés en 2021 sont nombreux. La Bretagne s'en sort relativement bien côté naissance selon l'Insee : "Sur les six premiers mois de l'année 2021, les naissances domiciliées en Bretagne ont augmenté de 2,3 % par rapport au premier semestre 2020." Attention toutefois, _l_es données sont pour l'instant provisoires.

Forte hausse en mars-avril 2021

L'augmentation est particulièrement élevée pour la période de mars-avril 2021 : 8,1 % en plus par rapport à la même période en 2020. Selon l'Insee cela "traduit un phénomène de rattrapage après un mois de janvier très impacté par les conséquences de la crise sanitaire (– 6,1 %), tandis que le nombre de naissances quotidiennes était redevenu équivalent à celui de 2020 dès le mois de février." La hausse observée au printemps continue sur les mois de mai-juin, mais à un "rythme plus modéré" selon l'Insee avec +1,6% par rapport à la même période en 2020.

Nombre moyen de naissances par jour

En ce qui concerne le nombre moyen de naissances par jour dans notre région, c'est le département des Côtes-d'Armor qui enregistre la plus forte évolution (+5,9%) entre janvier et octobre 2021 comparée à la même période en 2020. Juste derrière, le Morbihan avec +4,2% puis le Finistère avec +2,8% et enfin l'Ille-et-Vilaine avec +0,6%.