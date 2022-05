Hausse des prix : à Gardanne, les clients se rabattent sur le marché

Sur les machés, les clients sont de plus en plus vigilants

C'est une tendance depuis la hausse de sprix qui s'installe dans les rayons des grandes surfaces notamment : de plus en plus de clients se rabattent sur les marchés traditionnels, où ils trouvent souvent des fruits et légumes moins chers.

C'est le cas à Gardanne ce mercredi, jour de marché. Ici un marchand annonce les deux barquettes de 500 grammes de fraises d'Espagne à 3 euros. Les clients l'ont vite constaté : c'est presque deux fois moins cher qu'au supermarché. Ginette, habituée du marché fait partie de ceux qui ont remarqué la différence de prix : "j'ai vu en grande surface la salade à 1,50 euro, moi ici j'en achète trois pour le même prix !". Alors la cliente ne va pas hésiter.

Sarah est maman de deux enfants. Quand elle fait ses courses, elle fait le tour des commerces et des marchés, pour trouver les prix les plus bas : "par exemple aujourd'hui j'ai trouvé les courgettes et les tomates à Intermarché et ici au marché je viens chercher les fruits qui sont moins chers".

Des commerçants qui n'ont pas repercuté la hausse de leurs charges

Élodie est maraîchère et elle a bien constaté ce changement d'attitude chez ses clients : "ils viennent et ils regardent les prix, beaucoup plus qu'avant". La commerçante a ses techniques pour garder des prix bas, par exemple le kilo de pommes de terre qu'elle a bloqué à 1,20 euros : "pour l'instant on prend sur nous, par exemple le prix de l'essence qui augmente : on attend de voir. On ne va pas augmenter les prix immédiatement après les hausses".

Avec une inflation qui atteint désormais 4,8%, les ménages français doivent faire de plus en plus attention à leurs dépenses, notamment alimentaires. Selon Dominique Schelcher, président de Système U, invité de Wendy Bouchard dans Ma France sur France Bleu ce mardi, la hausse des prix va continuer dans les prochaines semaines. "Je pense qu'on est à mi-chemin de l'inflation que nous connaissons actuellement".