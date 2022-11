Hausse des prix de l'électricité : les aides de l'Etat "pas suffisantes" selon ce boulanger parisien

Le gouvernement donne les détails d'un nouveau coup de pouce pour aider les PME (de moins de 250 salariés) et les collectivités publiques à faire face à la hausse des prix de l'énergie. Cet "amortisseur électricité" entrera en vigueur le 1er janvier 2023, pendant un an. Pour un consommateur qui a une part énergie de 350 euros par mégawatt -heure, l'amortisseur prendra en charge environ 20% de la facture totale. Une aide très attendue par les boulangers frappés de plein fouet par l'explosion des prix de l'énergie.

Une facture d'électricité en hausse de 30%

A la boulangerie Mozart, place Balard, dans le XVe arrondissement, Zerzour Sahad fait du pain frais toute la journée. Le four tourne du matin jusqu'au soir à 250 degrés. Du coup, cette année sa facture d'électricité a augmenté de plus de 30%. L'"amortisseur électricité" va aider mais il ne suffira pas selon lui. "C'est une première pierre à l'édifice mais ce n'est pas suffisant", assure-t-il. "Soit on va avoir du matériel qui va tomber en panne et qu'on ne pourra plus remplacer, soit on ne pourra plus se payer nous-mêmes. Si on ne peut pas se payer, on travaille pour quoi ?", se désole-t-il.

"Il va falloir qu'on se réorganise"

Si cette hausse continue, il se prépare à devoir s'adapter. "Il va falloir qu'on se réorganise. Sans doute qu'on envisage une autre manière de travailler. Les fours on va les allumer à des horaires définis. Par exemple on ne proposera plus de pains frais, ou alors il faudra se lever à l'aube pour en avoir. Il y aura une fournée le matin et une en fin d'après-midi", explique-t-il en prévoyant le pire.

L'artisan s'inquiète pour l'avenir de toute sa profession. "On a peur parce qu'on voit tous les jours dans les journaux, des fermetures de boulangeries. Ma baguette je la vends un euro, je suis le seul dans le quartier. J'ai fait ce choix mais d'un autre côté, on a l'impression d'être abandonnés", assure Zerzour Sahad. D'autant qu'il n'y a pas que les prix de l'énergie qui augmentent, ceux des matières premières eux aussi continuent de grimper en flèche.